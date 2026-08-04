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Automobil parkiran na suncu može se veoma brzo zagrejati na opasno visoke temperature, a nemački auto-klub ADAC ispitao je koliko na to utiču boja vozila i različite vrste zaštite od sunca.

Izbor boje nije od presudnog značaja?

Testovi su pokazali da se crni automobil spolja zagreva znatno više od belog – površina crnog vozila dostigla je oko 65 stepeni, dok je bela bila oko 44 stepena.

Međutim, razlika u temperaturi kabine bila je mnogo manja. U crnom automobilu unutrašnjost je bila svega oko pet stepeni toplija.

Mnogo zanimljiviji rezultati dobijeni su prilikom testiranja štitnika od sunca koji se postavljaju na vetrobransko staklo.

Štitnik postavljen sa unutrašnje strane pokazao se kao ne preterano efikasan. U odnosu na automobil bez zaštite, temperatura u kabini bila je niža za svega četiri stepena, jer je većina toplote već prošla kroz staklo, piše Revija HAK.

Sa druge strane, štitnik postavljen sa spoljne strane vetrobranskog stakla dao je znatno bolje rezultate i smanjilo temperaturu u kabini za oko osam stepeni.

Šta je najefikasnije?

Još efikasnija bila je zaštitna cerada koja prekriva veći deo vozila - u tom slučaju unutrašnjost je bila hladnija za čak deset stepeni.

ADAC je testirao i zatamnjena zadnja stakla. Ona su ukupnu temperaturu u kabini smanjila za oko dva stepena, ali su putnici na zadnjoj klupi imali znatno prijatnije uslove - temperatura sedišta bila je oko 48 umesto 57 stepeni.

Stručnjaci takođe preporučuju i jednostavan trik - stavite beli peškir preko upravljača. Iako neće značajno rashladiti kabinu, sprečiće da se upravljač pregreje i izazove opekotine pri ulasku u vozilo.