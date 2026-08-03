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Situacija na Dunavu zbog izuzetno niskog vodostaja je ozbiljna, ali nadležne institucije sprovode sve neophodne aktivnosti kako bi se očuvala bezbednost plovidbe i omogućilo nesmetano funkcionisanje rečnog saobraćaja, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Ona je obišla Lučku kapetaniju Bezdan i Luku Bogojevo, gde je sa predstavnicima nadležnih institucija razmotrila posledice istorijski niskog vodostaja Dunava, kao i mere koje se preduzimaju radi bezbednog odvijanja plovidbe. Tom prilikom istakla je da bezbednost ljudi i plovidbe predstavlja apsolutni prioritet.

- Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Direkcija za vodne puteve i lučke kapetanije imaju zakonsku obavezu da brinu o plovnim putevima i bezbednosti plovidbe, kao i da preduzimaju sve neophodne mere kako bi se obezbedila sigurna plovidba Dunavom. Nažalost, posledice niskog vodostaja već su vidljive na terenu. Kod luke Bogojevo nasukala su se tri broda, dok je još jedan brod nasukan kod Bezdana - rekla je Sofronijević.

1/15 Vidi galeriju Nizak vodostaj Dunava - jul i avgust 2026. godine Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALEKSANDAR JOVANOVIC / AFP / Profimedia

Ministarka je naglasila da je najvažnije to što su svi članovi posada bezbedni, zbrinuti i snabdeveni osnovnim životnim namirnicama. Dodala je da Direkcija za vodne puteve svakodnevno objavljuje biltene i informiše sve učesnike u plovidbi o stanju i prohodnosti plovnog puta.

- Istovremeno, u stalnoj smo komunikaciji sa rečnim prevoznicima, agencijama i nadležnim institucijama susednih država kako bismo blagovremeno reagovali na promene vodostaja i očuvali bezbednost plovidbe i u ovako zahtevnim uslovima - rekla je Sofronijević.

Tokom obilaska ukazano je da je na pojedinim deonicama Dunava, naročito na ulaznom profilu kod Bezdana, zabeležen istorijski minimum vodostaja, što u velikoj meri otežava plovidbu. Zbog suženja plovnog puta smanjeni su transportni kapaciteti, dok se saobraćaj na najkritičnijim deonicama odvija po posebnim režimima uz pojačane mere opreza.

1/7 Vidi galeriju Nizak vodostaj na Dunavu Foto: Zoltan Mathe/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI

Kako je saopštilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, nakon obilaska Lučke kapetanije Bezdan i Luke Bogojevo, ministarka Sofronijević održala je radni sastanak sa predstavnicima sektora vodnog saobraćaja. Na sastanku je analizirano trenutno stanje na plovnim putevima, sprovođenje interventnih mera, kao i naredni koraci usmereni na očuvanje bezbednosti plovidbe i nesmetanog odvijanja rečnog transporta.

Sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Vladimir Batalović, direktor Agencije za upravljanje lukama Rajko Tanasijević, direktor Direkcije za vodne puteve Aleksandar Pantelić, kao i predstavnici lučkih kapetanija.