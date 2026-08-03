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Republički štab za vanredne situacije održao je danas, na inicijativu predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đure Macuta, sednicu na kojoj su razmatrani aktuelna hidrološka i meteorološka situacija, posledice istorijski niskog vodostaja reke Dunav, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa.

Sednici je predsedavao potpredsednik Vlade, ministar unutrašnjih poslova i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Posebna pažnja bila je posvećena mogućim posledicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, poljoprivredu, privredu, energetsku sigurnost, kao i povećanom riziku od požara na otvorenom usled visokih temperatura.

Članovi Štaba upoznati su sa do sada preduzetim aktivnostima nadležnih institucija, kao i sa daljim merama koje je neophodno sprovesti. U skladu sa zaključcima sa sednice održane 30. jula, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova organizovaće od 4. avgusta svakodnevne sastanke operativnih štabova radi koordinacije aktivnosti u slučaju toplotnog talasa, suše, nedostatka vode za piće i požara na otvorenom.

Republički štab za vanredne situacije uputio je apel građanima, lokalnim samoupravama, privredi i svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema.

Na sednici su doneti zaključci koji se odnose na nastavak praćenja stanja na teritoriji AP Vojvodine, upućivanje odgovarajućih preporuka organima AP Vojvodine, kao i ponovno stavljanje na raspolaganje svih raspoloživih materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta svih subjekata koji mogu doprineti ublažavanju posledica.

Takođe je naložen pojačan nadzor nad stanjem vodotokova i površinskih voda, uz posebno angažovanje preduzeća „Srbijavode“ d.o.o. i Republičke direkcije za robne rezerve.

Republički štab za vanredne situacije nastaviće da prati razvoj situacije i, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, preduzima sve neophodne mere radi zaštite života i zdravlja građana, očuvanja kritične infrastrukture i ublažavanja posledica nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uslova.

Biznis Kurir

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