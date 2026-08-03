Republički štab zasedao zbog niskog Dunava i toplotnog talasa: Građanima upućen apel za racionalnu potrošnju struje i vode, evo koje mere će biti preduzete
Republički štab za vanredne situacije održao je danas, na inicijativu predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đure Macuta, sednicu na kojoj su razmatrani aktuelna hidrološka i meteorološka situacija, posledice istorijski niskog vodostaja reke Dunav, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa.
Sednici je predsedavao potpredsednik Vlade, ministar unutrašnjih poslova i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Posebna pažnja bila je posvećena mogućim posledicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, poljoprivredu, privredu, energetsku sigurnost, kao i povećanom riziku od požara na otvorenom usled visokih temperatura.
Članovi Štaba upoznati su sa do sada preduzetim aktivnostima nadležnih institucija, kao i sa daljim merama koje je neophodno sprovesti. U skladu sa zaključcima sa sednice održane 30. jula, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova organizovaće od 4. avgusta svakodnevne sastanke operativnih štabova radi koordinacije aktivnosti u slučaju toplotnog talasa, suše, nedostatka vode za piće i požara na otvorenom.
Republički štab za vanredne situacije uputio je apel građanima, lokalnim samoupravama, privredi i svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema.
Na sednici su doneti zaključci koji se odnose na nastavak praćenja stanja na teritoriji AP Vojvodine, upućivanje odgovarajućih preporuka organima AP Vojvodine, kao i ponovno stavljanje na raspolaganje svih raspoloživih materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta svih subjekata koji mogu doprineti ublažavanju posledica.
Takođe je naložen pojačan nadzor nad stanjem vodotokova i površinskih voda, uz posebno angažovanje preduzeća „Srbijavode“ d.o.o. i Republičke direkcije za robne rezerve.
Republički štab za vanredne situacije nastaviće da prati razvoj situacije i, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, preduzima sve neophodne mere radi zaštite života i zdravlja građana, očuvanja kritične infrastrukture i ublažavanja posledica nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uslova.
Biznis Kurir