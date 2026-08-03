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Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je železnička deonica Beograd - Subotica pređena za 79 minuta, ocenivši da ovo predstavlja značajno skraćenje vremena putovanja i važan korak u razvoju saobraćajne infrastrukture Srbije.

- Nadam se da ćemo to popraviti, možda za nekoliko minuta u narednom periodu, kada budemo uspostavili brže prolaze kroz određene stanične objekte. Direktor Srbijavoza i njegovi saradnici su me informisali da ćemo uskoro imati devet novih kompozicija koje će biti namenjene izložbi Expo 2027. Na taj način ćemo dobiti na značaju u komunikaciji unutar Srbije, pre svega na boljoj povezanosti, ali ćemo time dati i jedan značajan signal da ćemo i u međunarodnom saobraćaju mnogo toga imati, i da ćemo za tri sata stizati u Budimpeštu u najskorijem periodu - rekao je on.

Macut je istakao da Srbija ima velike planove u oblasti saobraćaja i razvoja svih pravaca koji su od značaja za zemlju. Kako je naveo, cilj nije samo povezivanje južnog pravca prema Nišu, Severnoj Makedoniji i Grčkoj, već i ponovno jačanje veza ka zapadu, imajući u vidu da je Srbija, prema njegovim rečima, tradicionalno bila povezana sa Evropom preko pravca Atina - Beograd - Trst - Milano i dalje ka evropskim destinacijama.

- Vozimo se bezbednom železnicom, imamo vrlo dobre kompozicije. Bilo je stvarno zadovoljstvo sedeti u vozu gde ne osećate brzinu kojom se vozite, i uskoro ćemo to imati i na drugim putnim pravcima u Srbiji - rekao je Macut.

Predsednik Vlade Srbije ocenio je da nova železnička infrastruktura i savremene kompozicije predstavljaju važan korak ka boljoj povezanosti unutar zemlje, ali i ka unapređenju međunarodnog saobraćaja.

Završetak svih radova na rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Subotici se očekuje do kraja tekuće godine, rekla je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

- Očekujemo završetak svih radova na zgradi, a radovi su veoma obimni na sanaciji, s obzirom da je objekat pod zaštitom. Novembar je ove godine rok kada će biti završena i železnička stanica - rekla je Sofronijevićeva, koja je zajedno sa predsednikom Vlade Srbije prof. dr Đurom Macutom i direktorima železničkih preduzeća obišla radove na rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Subotici.

Dodala je da će zgrada u punom kapacitetu biti u upotrebi u novembru, kao i da putnici trenutno stanicu mogu da koriste samo kao stajalište.

- Za sada imamo mogućnost da kupujemo karte kao stajalište, ali u punom obimu će biti korišćena zgrada od novembra, ja bih rekla možda decembra, dakle do kraja godine svakako - objasnila je ministarka.

Naglasila je da se radovi na rekonstrukciji izvode i na Železničkoj stanici Bačka Topola, kao i na krilima A i D na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Podsetila je da je od februara pušten teretni saobraćaj na relaciji Beograd-Budimpešta, i dodala da će 6. avgusta imati sastanak sa mađarskim ministrom saobraćaja na kojem će se razgovarati o datumima kada će na toj relaciji biti pušten i putnički saobraćaj.

- To je stvar koja je od obostranog interesa za obe države, i mislim da ću sa svojim kolegom Vitezijem naći zajednički jezik i da ćemo uskoro biti u situaciji da vam saopštimo lepe vesti da ćemo od Beograda do Budimpešte putovati samo tri sata - rekla je ministarka.

Istakla je da je putnička deonica od Beograda do Kelebije u operativnom radu od oktobra prošle godine, kao i da je urađena jedna probna vožnja do Ferencvaroša.

- Apsolutno je, što se srpske strane tiče, sa tehničke strane u redu. Očekujemo da kineski izvođač, koji je glavni izvođač radova na mađarskoj strani, završi još neke stvari koje se tiču softvera. Dakle, i kod njih su sitnija tehnička podešavanja, prema informacijama koje mi imamo - objasnila je ona.