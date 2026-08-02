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Država Srbija obezbedila je paket pomoć građanima vredan skoro 600 miliona evra. Njegova primena počela je 1.avgusta, kada su na snagu stupile snižene cene 769 lekova, a već sutra počinje prijavljivanje za 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara.

Pravo na vaučere imaće penzioneri čija primanja ne prelaze 80.000 dinara, a prijave će se podnositi u poslovnicama Pošte Srbije.

Dva bitna datuma

U septembru nas čeka isplata dve vrste jednokratne pomoći, a ministar Siniša Mali je pozvao građane da zapamte dva datuma.

- Četrnaestog septembra isplatićemo jednokratnu pomoć penzionerima, primaocima socijalne pomoći, dečjeg i boračkog dodatka. Penzioneri će, u zavisnosti od visine penzije, dobiti od 20.000 do 35.000 dinara - rekao je Mali.

Raspored i iznosi pomoći za penzionere

35.000 dinara: Dobijaju penzioneri sa primanjima do 31.092 dinara (do nivoa minimalne penzije).

27.500 i 25.000 dinara: Za penzionere sa srednjim visinama primanja.

20.000 dinara: Dobijaju penzioneri sa višim penzijama.

Primaoci novčane socijalne pomoći, dečjeg i boračkog dodatka dobiće istog dana po 25.000 dinara.

Isplata punoletnim građanima

Nakon toga, sledi isplata još jedne vrste jednokratne pomoći i to svim punoletnim građanima.

- Od 22. septembra počinje isplata jednokratne pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara - dodao je ministar.

Pojedini građani će umesto osnovnih 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda dobiti čak 12.000 ili 18.000 dinara na osnovu nasleđivanju prava preminulih članova porodice,

1. Zakonski naslednici preminulih građana (12.000 ili 18.000 dinara) Osnovni iznos isplate iz Akcionarskog fonda zakazane za 22. septembar jeste 6.000 dinara za svakog punoletnog građanina. Međutim, specifična zakonska rešenja i nasledna prava dovešće do toga da određeni građani prime 12.000, a neki čak i 18.000 dinara.

Ova situacija je posledica nužne promene starog zakona iz 2007. i 2008. godine, prema kojem su pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu imali samo oni koji su postali punoletni zaključno sa 31. decembrom 2007. godine. S obzirom na to da je u međuvremenu oko 1,3 miliona tih građana preminulo, država ima obavezu da isplati njihov deo novca.