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Sezona letovanja u punom je jeku, a najveći broj građana Srbije već je krenuo put omiljenih destinacija ili barem pakuje kofere za odmor.

I ove godine Grčka je ubedljivo najtraženiji izbor domaćih turista, dok među važnim faktorima pri odabiru letovanja ostaju cena aranžmana, način prevoza, ali i bezbednosna situacija u zemljama koje posećuju.

Uprkos povremenim gužvama na graničnim prelazima i požarima koji su ovog leta zahvatili pojedine delove Grčke, interesovanje putnika za ovu destinaciju ne jenjava, a turističke agencije poručuju da otkazivanja gotovo da nema. Ljubiša Nešovanović, vlasnik jedne od njih, kaže da je ovogodišnja sezona "solidna".

- Očekivali smo malo bolje. Početak jula bio je u blagom zastoju, ali sada smo praktično sve rasprodali. Tek od sredine avgusta imamo slobodna mesta i očekujemo da sezonu produžimo do 6. ili čak 10. oktobra. Klima će biti veoma prijatna krajem septembra, pa smo sa partnerima u Grčkoj pripremili dodatne aranžmane za taj period - kaže Nešovanović.

Jedna od tema koja svake godine zabrine putnike jesu požari u Grčkoj, kao i bezbednosna situacija u pojedinim delovima sveta. Međutim, prema njegovim rečima, to se ove godine nije odrazilo na interesovanje za letovanje u toj zemlji.

- Moram da kažem da uopšte ne postoji otkazivanje aranžmana zbog požara. Grčka je velika zemlja. Trenutno pratimo situaciju na Parosu, Lesbosu i u južnom delu Krita, ali to su lokalizovane oblasti. Južni deo Krita praktično nije ni dostupan, osim možda planinarima koji posećuju kanjon Samarije - navodi Nešovanović.

Foto: Shutterstock/Bascar

Ni gužve na granicama, dodaje, nisu neuobičajene za ovaj deo godine.

- One su svake godine iste. Uspeli smo zajedno sa grčkim vlastima da dogovorimo da se od 1. juna, nezvanično, ali tehnički suspenduje kontrola EES sistema, tako da se granica prolazi normalno. Pre nekoliko dana četvoročasovni štrajk grčke carine izazvao je zastoje, ali naši autobusi redovno prolaze. Poslednjeg dana jula proverio stanje na Evzoniju i oko osam sati ujutru čekalo se 41 minut, što zaista nije mnogo - kaže naš sagovornik, savetujući putnicima da sa sobom nose vodu, užinu i da redovno prave pauzu, naročito ako putuju sa decom.

Veće gužve su očekivane na pravcu od Dimitrovgrada ka Bugarskoj zbog turskih gastarbajtera koji odlaze ili se vraćaju sa odmora. Prema Hrvatskoj je situacija stabilna, a na Horgošu se trenutno čeka oko dvadesetak minuta.

Avion, autobus ili sopstveni prevoz?

Kada je reč o načinu putovanja, mogućnosti su brojne, ali se navike putnika nisu značajno promenile.

Za Grčku se može putovati sopstvenim automobilom, autobusom ili čarter letovima, koji danas povezuju gotovo sva popularna ostrva i letovališta.

- Imamo čarter letove praktično za sva ostrva, pa i za Jonsku obalu - Sivotu, Pargu i Lefkadu preko aerodroma Preveza. Ovog vikenda letimo za Kefaloniju, Zakintos, Krit i Rodos. Sva ostrva su pokrivena, a na aerodromima nema gužvi. Takođe je suspendovan režim kontrole po sletanju u Grčku, kako za naše putnike, tako i za Britance - objašnjava Nešovanović, dodajući da je upravo jonska obala najpopularnija među domaćim turistima.

Uprkos dostupnosti različitih vrsta prevoza, automobil ostaje ubedljivo najpopularniji izbor među turistima iz Srbije.

- Najviše imamo automobilskog prevoza, zatim avionskog, koji je ove godine veoma tražen i gotovo rasprodat, dok autobuski prevoz uglavnom pokriva jednu ili dve destinacije. Nekoliko agencija često udružuje polaske, pa je putovanje vrlo udobno. Polazi se u kasnim popodnevnim satima, a na odredište se stiže već narednog jutra - kaže Nešovanović.

Kakve su cene ove godine?

Kada je reč o cenama u Grčkoj, ove godine nisu naročio rasle u odnosu na prošlu, a vanpansionska potrošnja stabilna, pa su cene obroka, pića ili sladoleda često čak povoljnije nego u Beogradu, kaže naš sagovornik, ističući Pilion kao jednu od najpovoljnijih destinacija.

Foto: Shutterstock

Govoreći o navikama domaćih turista, Nešovanović kaže da se oni uglavnom mogu podeliti u dve grupe.