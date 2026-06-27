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Iako su putnici tokom letnje sezone navikli na duge kolone, gužve i višesatna čekanja na graničnim prelazima, pojedine je ovog jutra dočekalo potpuno drugačije stanje, granice su bile gotovo puste.

Radomir Ilić iz Novog Sada, koji se sa porodicom vraćao nakon desetodnevnog odmora u Platamonu, kaže da ih je prizor na granici iznenadio.

- Krenuli smo oko dva sata iza ponoći iz Platamona. Kada smo stigli na grčku granicu, nismo mogli da verujemo. Sablasno prazno, nigde nikoga. Ispred nas je bilo samo jedno vozilo čačanskih registarskih oznaka. Posle svih priča o gužvama, ovo je bilo potpuno neverovatno - rekao je Ilić.

Kako navodi, slična situacija sačekala ih je i nekoliko sati kasnije na graničnom prelazu Preševo, između Srbije i Severne Makedonije.

1/4 Vidi galeriju Pustoš na Evzoniju - kada je najbolje da krenete u Grčku? Foto: RINA

- Ni tamo nije bilo nikoga. Prošli smo bez zadržavanja, što je za ovo doba godine zaista iznenađenje. Sad već vidim da je kolaps na granicu u jutarnjim satima, dodaje Ilić.

Njegovo iskustvo pokazuje da putnici koji žele da izbegnu velike gužve na grčkim granicama mogu razmotriti polazak u kasnim noćnim satima ili pred svitanje. Ipak, ističe da je bezbednost na prvom mestu i da na put ne treba kretati bez dovoljno odmora.

- Ko planira da krene kasnije, prvo mora dobro da se naspava. Nema ništa gore nego voziti umoran, naročito na dugom putu. Bolje je odmoriti, pa tek onda sesti za volan - poručuje Ilić.

Tokom letnjih meseci najveće gužve na graničnim prelazima uglavnom se formiraju tokom dana, posebno u jutarnjim i prepodnevnim časovima, kada najveći broj turista putuje ka letovalištima ili se vraća sa odmora. Zbog toga se sve više iskusnih vozača odlučuje za noćnu vožnju, ali uz obavezan kvalitetan odmor pre polaska.