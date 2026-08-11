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Kompanija NIS donirala je 40 tona goriva Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije želeći da pruži svoj doprinos angažovanju vozila i mehanizacije u gašenju požara u našoj zemlji.

Ova donacija je još jedna potvrda dugoročne posvećenosti NIS-a zajednici u kojoj posluje i odgovornosti koju kompanija prepoznaje kao važan deo svog poslovanja. Na ovaj način, NIS nastavlja da bude pouzdan partner institucijama i zajednici kako u vanrednim okolnostima, tako i kroz brojne projekte usmerene na unapređenje kvaliteta života građana.

Foto: Promo

Pored donacije u gorivu, NIS je za pripadnike Sektora za vanredne situacije MUP-a koji učestvuju u gašenju požara obezbedio i Jazak vodu kako bi im dodatno pomogao tokom svakodnevnog angažovanja u borbi protiv požara. Podršku na terenu dobrovoljno pružaju i vatrogasci, zaposleni NIS-a, koji kao članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Pančeva, Starčeva i Dolova direktno učestvuju u aktivnostima.