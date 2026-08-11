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Montažne kuće ključ u ruke površine oko 100 kvadrata danas se na srpskom tržištu ugovaraju u rasponu od približno 50.000 do 94.000 evra, u zavisnosti od projekta, materijala i paketa opreme. Problem nastaje kada kupac tu cenu poistoveti sa ukupnim budžetom potrebnim za useljenje.

U ponudi izvođača najčešće nema temelja, priključaka, doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, projektne dokumentacije niti pripreme parcele. Kada se saberu svi prateći troškovi, početna cena kuće može biti uvećana za 30 do 40 odsto, a na zahtevnim i infrastrukturno neopremljenim parcelama i više.

Montažne kuće ključ u ruke nisu posebna zakonska kategorija

Zakon o planiranju i izgradnji ne izdvaja montažne stambene kuće kao posebnu kategoriju objekata. Kuća koja ima temelj i namenjena je trajnom stanovanju tretira se prema nameni, površini i spratnosti, bez obzira na to da li je izgrađena od blokova ili sklopljena od fabrički proizvedenih elemenata.

To znači da način gradnje investitora ne oslobađa obaveze pribavljanja lokacijskih uslova, tehničke dokumentacije, građevinske dozvole, prijave radova i upotrebne dozvole.

Prema Pravilniku o klasifikaciji objekata, izdvojena stambena zgrada sa jednim stanom, površine do 400 kvadratnih metara i spratnosti najviše P+1+Pk, odnosno P+1+PS, nosi klasifikacioni broj 111011 i razvrstava se u kategoriju A, nezahtevne objekte.

Sto kvadrata: od 50.000 do 94.000 evra za kuću, a zatim dolaze dodatni troškovi

Prema aktuelnim ponudama analiziranim za ovaj tekst, montažne kuće ključ u ruke ugovaraju se po cenama od oko 500 do 940 evra po kvadratu.

Osnovni paketi kreću se od približno 500 do 650 evra po kvadratu, standardni od 600 do 800 evra, dok premium izvedbe mogu koštati od 750 do 940 evra po kvadratu. Za kuću od 100 kvadrata to znači od oko 50.000 evra za jednostavniji tipski objekat do približno 94.000 evra za zahtevniju arhitekturu, ravan krov, kvalitetniju završnu obradu i velike staklene površine.

U toj ceni najčešće nije obuhvaćen temelj, koji se okvirno obračunava od 60 do 100 evra po kvadratu. Za kuću od 100 kvadrata to je dodatnih 6.000 do 10.000 evra.

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Priključci na električnu, vodovodnu, kanalizacionu ili gasnu mrežu mogu koštati od 3.000 do 8.000 evra, u zavisnosti od udaljenosti infrastrukture i uslova nadležnih preduzeća.

Priprema i uređenje placa, nivelisanje terena, pristupni put, potporni zidovi, odvodnjavanje i ograda mogu dodati još 5.000 do 20.000 evra.

Samo ove tri grupe troškova daju dodatnih 14.000 do 38.000 evra, a u taj zbir još nisu uračunati projekat, geodetski radovi, administrativne takse i doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta.

Kuhinja, klima-uređaji, rasveta i nameštaj takođe najčešće nisu deo standardnog paketa, osim kada su izričito navedeni u tehničkoj specifikaciji i ugovoru sa izvođačem.

Kategorija A pojednostavljuje nadzor i izdavanje upotrebne dozvole

Razvrstavanje porodične kuće u kategoriju A smanjuje deo administrativnog i stručnog opterećenja, ali ne znači da kuća može da se gradi bez dokumentacije i kontrole.

Za objekte ove kategorije ne primenjuje se obaveza stručnog nadzora, a ne sprovodi se ni klasičan tehnički pregled koji obavlja komisija. Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole umesto izveštaja komisije prilaže se potvrda odgovarajućeg ovlašćenog lica da je objekat izveden u skladu sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom i da je priključen ili podoban za priključenje na infrastrukturu.

Za objekte kategorije A površine do 200 kvadrata ne primenjuju se ni pojedine odredbe koje se odnose na izvođača radova. Ipak, ostaju obaveze koje se tiču bezbednosti na gradilištu, prijave radova i dostavljanja izjava o završetku temelja i završetku objekta u konstruktivnom smislu.

Doprinos se plaća kao i za zidanu kuću

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta obračunava se na isti način kao kod zidane kuće, jer se montažne kuće ključ u ruke u tom pogledu ne tretiraju drugačije.

Visina doprinosa zavisi od prosečne cene kvadrata novogradnje u konkretnoj lokalnoj samoupravi, neto površine objekta, zone u kojoj se parcela nalazi i koeficijenta namene.

Obaveza i iznos utvrđuju se rešenjem o građevinskoj dozvoli. Investitor koji doprinos plati jednokratno pre prijave radova ima pravo na umanjenje od najmanje 30 odsto. Lokalna samouprava svojom odlukom može propisati i povoljnije uslove.

Dokaz da je obaveza izmirena ili uređena na propisan način neophodan je da bi prijava radova bila prihvaćena.

Građevinska dozvola ima rok važenja

Postupak se vodi elektronski kroz Centralni informacioni sistem objedinjene procedure. Građevinska dozvola izdaje se u roku od pet radnih dana od podnošenja urednog zahteva.

Dozvola prestaje da važi ako prijava radova ne bude podneta u roku od tri godine od pravnosnažnosti rešenja.

Zakon propisuje i rok od pet godina za pribavljanje upotrebne dozvole, ali se taj rok ne primenjuje na porodične stambene zgrade koje investitor gradi radi rešavanja svojih stambenih potreba. To, međutim, ne znači da je upotrebna dozvola nepotrebna, već samo da se u tom slučaju ne primenjuje navedeni petogodišnji rok.

Poslednji korak je upis u katastar

Nakon izdavanja upotrebne dozvole sledi upis objekta i prava svojine u katastar nepokretnosti koji vodi Republički geodetski zavod.

Dok postupak upisa nije završen, pravni status nekretnine nije potpuno zaokružen, što može otežati prodaju, dobijanje stambenog kredita ili zasnivanje hipoteke.

Ipak, nije tačno da objekat pre konačnog upisa pravno ne postoji. Objekat u izgradnji može biti predbeležen u katastru, a pod zakonom propisanim uslovima može biti i predmet prenosa prava ili obezbeđenja potraživanja.