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Pločice koje u salonu izgledaju savršeno mogu se u svakodnevnoj upotrebi pokazati kao vrlo nepraktične. Mrlje, pucanje, klizava površina i zahtevno održavanje samo su neki od problema sa kojima se vlasnici domova kasnije suočavaju.

Iskusni keramičar Daren Barker, koji iza sebe ima više od četiri decenije rada, upozorava da pri izboru pločica nije najvažniji izgled. Mnogo važnije je da materijal odgovara prostoriji u kojoj će biti postavljen i uslovima kojima će svakodnevno biti izložen.

Porcelanske pločice su najsigurniji izbor

Prema njegovim rečima, porcelanske pločice predstavljaju najpraktičnije rešenje za većinu domova. Izuzetno su čvrste, gotovo da ne upijaju vodu i otporne su na habanje, pa su pogodne za kupatila, kuhinje, hodnike, dnevne sobe, pa čak i spoljne površine.

Sa druge strane, klasične keramičke pločice su povoljnije i lakše za postavljanje, ali su manje otporne na udarce i habanje. Zbog toga se češće preporučuju za zidove nego za podove u prostorijama koje se intenzivno koriste.

Prirodni kamen izgleda luksuzno, ali zahteva više održavanja

Mermer, krečnjak i škriljac mogu prostoru dati elegantan izgled, ali zahtevaju redovno održavanje i zaštitu. Ovi materijali su porozniji, lakše upijaju vlagu i mrlje, pa ih je neophodno impregnirati i pravilno održavati kako bi zadržali prvobitni izgled.

Posebno je osetljiv mermer, koji bez odgovarajuće zaštite lako upija tečnost i masnoću, zbog čega nije najbolji izbor za svaki dom.

Obratite pažnju i na način postavljanja

Poslednjih godina veoma su popularne ručno izrađene marokanske pločice, kao i teraco modeli, ali stručnjaci upozoravaju da njihovo postavljanje zahteva mnogo iskustva i preciznosti. Slično važi i za cementne pločice, koje pre fugovanja moraju biti dobro zaštićene kako ne bi trajno upile masu za fugovanje.

Prilikom kupovine ne treba se voditi samo izgledom. Važno je razmisliti koliko će prostor biti izložen vlazi, koliko će se koristiti i koliko vremena ste spremni da izdvojite za održavanje. Najskuplje pločice nisu uvek i najbolji izbor, a praktičnost je često važnija od samog izgleda.