Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara za utorak, 11. avgust 2026. godine
Novčanik
Kursna lista za utorak, 11. avgust: Evo koliko ćemo dinara danas izdvajati za jedan evro
Slušaj vest
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3480, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Vrednost dinara prema evru je nepromenjena u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 101,6440.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 1,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,7 odsto.
Kurir Biznis
Reaguj
Komentariši