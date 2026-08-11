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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3480, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Vrednost dinara prema evru je nepromenjena u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 101,6440.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 1,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,7 odsto.