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Kada se oprema veći broj stanova, apartmana, poslovni prostor ili čitava stambena zgrada, razlika u ceni od nekoliko hiljada dinara po kvadratnom metru može značajno uticati na budžet projekta. Upravo zato nam je za oko zapala ponuda u salonu EuroDOM, gde je Florim Ecotech granitna keramika snižena sa 6.800 na 3.200 dinara po kvadratnom metru.

To znači da investitor na površini od 100 kvadratnih metara može da ostvari uštedu od čak 360.000 dinara, dok se na većim projektima ukupna razlika meri milionima dinara.

Reč je o granitnoj keramici dimenzija 60×120 cm u tamnoj nijansi, koja se zahvaljujući neutralnom i savremenom izgledu može koristiti u stambenim objektima, zajedničkim komunikacijama, lokalima, kancelarijama i drugim frekventnim prostorima.

Keramika za zahtevnije prostore

Florim Ecotech pripada kategoriji „full body“ pločica, odnosno granitne keramike pune mase. To znači da su boja, struktura i sastav identični kroz celu debljinu pločice, pa eventualna oštećenja ili okrnjeni delovi ostaju znatno manje vidljivi nego kod standardne keramike.

Zahvaljujući protivkliznoj oznaci R10, pogodna je za primenu u hodnicima, kupatilima, lokalima, poslovnim prostorima i drugim površinama sa intenzivnijim korišćenjem.

Dodatna prednost je tekstura sa diskretno „prskanim“ nijansama sive, koja uspešno prikriva tragove svakodnevne upotrebe i sitne nečistoće, što je posebno važno kod prostora sa velikom frekvencijom korisnika.

Poslednje količine na lageru

Važno je napomenuti da se serija Florim Ecotech više ne proizvodi, pa su raspoložive količine jedna od poslednjih prilika da se ovaj materijal ugradi u nove projekte.

Na lageru se trenutno nalazi čak 1.800 kvadratnih metara, što omogućava opremanje većih stambenih i poslovnih objekata bez bojazni da će nedostajati materijala iz iste serije.