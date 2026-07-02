Slušaj vest

Svakako jedna od najbitnijih novosti na tržištu u prethodnim nedeljama je kompanija SpaceX i njen izlazak na tržište i probijanje na sam vrh liste najmoćnijih svetskih kompanija. Njen vlasnik Ilon Mask postao je u jednom trenutku i prvi bilijarder u istoriji sveta, a cena akcije ove kompanije i dalje zavređuje veliku pažnju kako javnosti, tako i učesnika na tržištu. Nafta je takođe ovih dana bila u centru pažnje nakon pada cene usred smirivanja tenzija između Irana i Amerike, a kripto tržište je i dalje volatilno. Upravo zbog svega ovoga, SpaceX je trenutno prvi na listi izbora najpovoljnijih investicija u narednim danima. Takođe, možda i ono najbitnije je i to, da će od 7. jula SpaceX biti u sastavu indexa Nasdaq 100, a svako ko je i malo imao iskustva na tržištu zna šta to može značiti. Pogledajte trenutne cene akcija najvećih svetskih kompanija.

Puno je polemika bilo oko SpaceX-a od same najave izlaska na berzu, a u prvim danima odmah su se pretpostavke oko rasta cene akcije ove kompanije ispostavile kao tačne. U veoma kratkom periodu cena akcije je porasla za preko 40%, što je bio izuzetan ali i očekivan rezultat koji smo i predvideli nekoliko dana pre nego da se dogodio. Kako je samo trgovanje cenama postalo veoma pristupačno, i preko KapitalRS platforme imali ste priliku da nakon pažljivog istraživanja uložite u ovakav ishod koji su predviđali i mnogi analitičari širom sveta. Nakon početne euforije, kao što se i očekivalo došlo je i do volatilnosti i pada od skoro 30%. I na ovo je bilo upozoravano pa se učesnicima na tržištu savetovano da što pre ulože u cenu akcije ali i da budu oprezni s obzirom da će volatilnost u prvim danima biti prisutna. Međutim, u kratkom roku i ova volatilnost se izgubila i poslednjih dana SpaceX beleži konstantan rast od preko 10%! Na dnevnom nivou taj rast je preko 4% i samo na osnovu ovih podataka lako je zaključiti da ovu kompaniju i one koji ulažu njenu cenu akcije čeka blistava budućnost. Naučite kako da trgujete cenama akcija potpuno besplatno na KapitalRS platformi.

Pored rezultata, postoji još jedna činjenica koja ide u prilog rastu cene akcije SpaceX-a oko kojeg se velika prašina digla i kod nas u Srbiji pa je sve više zainteresovanih za ulaganje upravo u ovu kompaniju. Naime, SpaceX će za nekoliko dana ući u sastav indexa Nasdaq-100 zahvaljujući novim pravilima koja omogućavaju ubrzan ulazak kompanija u ovaj indeks. Ovo znači da će ETF-ovi i indeksni fondovi koji prate Nasdaq-100 morati da kupe milijarde dolara akcija SpaceX-a, što će kratkoročno povećati tražnju za akcijom. Ovo će dovesti do velikog skoka cene akcije pa se investitorima savetuje investiranje upravo u cenu akcije SpaceX-a, a profit će bitimoguće ostvariti i na kratki i na dugi rok. Ove novosti, kako sam izlazak SpaceX-a na berzu tako i ulazak kompanije u Nasdaq-100, itekako je praćeno i u našoj zemlji. Nakon Tesle i njene prisutnosti na našem tržištu, još jedna Maskova kompanija zaokupirala je pažnju naših investitora i sada je za sve investitore u Srbiji veoma bitan trenutak. Ulazak kompanije SpaceX u Nasdaq-100 dovešće do rasta cene akcije u narednim danima, i oni koji su propustili prvi talas rasta sada ponovo imaju šansu da u samo nekoliko klikova i nekoliko dana dođu do profita koji se ne može ostvariti bas svakog dana. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje.

Foto: Shutterstock

Sve u svemu, pred investitorima je period koji bi mogao da donese mnogo zanimljivih prilika, a SpaceX je trenutno jedna od kompanija koja privlači najveću pažnju širom sveta. Zahvaljujući modernim online platformama, danas je trgovanje cenama akcija dostupno gotovo svima i potrebno je svega nekoliko minuta da napravite nalog i započnete. Sve više investitora u Srbiji prati dešavanja na svetskim berzama i koristi priliku da ulaže u najveće svetske kompanije iz svog doma, bez komplikovanih procedura. Naravno, svaka investicija nosi određeni rizik, pa je važno dobro se informisati pre donošenja odluke. Ako želite da saznate kako funkcioniše trgovanje i isprobate platformu bez rizika, otvorite besplatan demo nalog, upoznajte se sa tržištem i napravite prvi korak ka svetu investiranja. Možda je upravo sada pravi trenutak da iskoristite priliku koja se pruža. Registrujte se potpuno besplatno na KapitalRS platformi i istražite tržište.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića,

zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod

nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.