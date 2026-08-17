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Poslednjih godina umivaonici po meri izrađeni od keramike postali su sve češći izbor u savremenim kupatilima, naročito u projektima koje potpisuju arhitekte i dizajneri enterijera.

Umesto gotovih proizvoda, investitori se sve češće odlučuju za rešenja prilagođena konkretnom prostoru, čime umivaonik postaje važan deo ukupnog oblikovanja unutrašnjosti.

O tome kako izgleda proces izrade, koji su tehnički izazovi i od čega zavisi cena ovakvih elemenata, za portal Dizajn enterijera govorio je Miloš Radosavljević iz kompanije Rading.

Kako Rading ne proizvodi serijske modele, standardne dimenzije praktično ne postoje. Svaki umivaonik projektuje se prema konkretnom prostoru, pa se prilagođavaju oblik, veličina i svi detalji.

- Najčešće izrađujemo umivaonike sa pratećim elementima obloženim keramikom. Kod konzolnih modela to je uglavnom polica iste širine kao umivaonik, namenjena odlaganju pribora i peškira - objašnjava Radosavljević.

Izrada u radionici ili na licu mesta

Umivaonik se uglavnom izrađuje u radionici i zatim montira na licu mesta, ali kada to uslovi projekta ne dozvoljavaju, moguće ga je izvesti i direktno na gradilištu.

Foto: Instagram/teo_gres

Način montaže i eventualna dodatna ojačanja zavise od težine i dimenzija elementa, kao i od vrste zida na koji se postavlja.

Vreme izrade značajno varira u zavisnosti od složenosti projekta. Za jednostavnije modele potrebno je oko 15 do 20 radnih sati, dok kompleksniji umivaonici sa dodatnim elementima zahtevaju i do 60 sati rada.

Izbor keramike često određuje složenost posla

Vrsta i format keramike imaju veliki uticaj na način izrade. Kod ploča sa izraženom teksturom ili "žilama" potrebno je pažljivo planiranje kako bi se obezbedio kontinuitet dezena na svim površinama.

Sagovornik ističe da su i mat i sjajna keramika podjednako zastupljene, ali da sjajne površine zahtevaju znatno precizniju obradu. Mikrooštećenja glazure na ivicama često se mogu ukloniti poliranjem, ali kod visokobudžetnih projekata neretko se koristi rezanje vodenim mlazom, naročito kod velikih formata.

Zbog toga izrada umivaonika od sjajne keramike u pojedinim slučajevima može biti i do tri puta skuplja nego u mat varijanti.

Prema Radosavljevićevim rečima, savremene tehnologije obrade značajno su proširile mogućnosti izrade ovakvih elemenata, pod uslovom da su zahtevi projekta usklađeni sa karakteristikama odabrane keramike.

Potkonstrukcija se najčešće izrađuje od MDF-a ili MC građevinskih ploča, dok izbor materijala zavisi od modela, načina montaže i uslova na objektu.

Kada je reč o odvodu, univerzalno rešenje ne postoji. U oko 90% slučajeva koristi se klik-klak sistem, dok kompanija razvija i rešenje kod kojeg će poklopac odvoda biti izrađen od iste keramike, čime će odvod postati gotovo neprimetan deo dizajna.

Koliko košta umivaonik od keramike po meri

Pravljenje umivaonika po meri nije jeftino. Kako nam kaže Radosavljević, početna cena je oko 130.000 dinara, dok složeniji modeli mogu koštati i do pola miliona dinara.

Kako ističe Radosavljević, na cenu najviše utiču četiri faktora: oblik i kompleksnost umivaonika, vrsta keramike, mesto i uslovi ugradnje, kao i nivo detalja koji se zahteva.

Dugotrajnost zavisi od izrade

Iako krajnji kupci ponekad izražavaju bojazan da bi se ovakav umivaonik mogao lako oštetiti, sagovornik ističe da trajnost prvenstveno zavisi od kvaliteta potkonstrukcije i pravilne montaže.

Za kraj, Radosavljević naglašava da naše tržište još nema jedinstvene standarde za izradu ovakvih elemenata, zbog čega među izvođačima postoje značajne razlike u pristupu i kvalitetu.

- Kupac često ne vidi razliku između dva naizgled ista proizvoda, ali upravo su detalji ono što zahteva više znanja, vremena i opreme. Zato preporučujemo da se u ovakve projekte uključe arhitekta i dizajner enterijera, kako bi krajnje rešenje bilo kvalitetno i dugotrajno - zaključuje Miloš Radosavljević .