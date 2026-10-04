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Biljke preko listova ispuštaju vodenu paru, procesom koji se zove transpiracija, pa ih ne treba posmatrati kao prirodni odvlaživač. Jedno istraživanje objavljeno 2024. godine pokazalo je da su sobne biljke u ispitivanim prostorima zapravo povećavale količinu vlage, mada je uticaj zavisio od vrste biljke, temperature i provetravanja.

Zato nema mnogo smisla kupiti deset saksija i očekivati da će zid koji je vlažan zbog loše izolacije odjednom postati suv. Biljke mogu da budu lep dodatak domu, ali ako se u stanu pojavljuje buđ, glavni posao su provetravanje, rešavanje curenja, smanjenje kondenzacije i kontrola nivoa vlage. Američka Agencija za zaštitu životne sredine preporučuje da relativna vlažnost u prostoru bude između 30 i 50 odsto.

Ipak, ako se borite sa vlagom, dobra vest je da pojedine biljke mogu malo da doprinesu regulisanju vlage u prostoriji. Među njima se često izdvajaju orhideje, tillandsije, bromelije i pojedine paprati, koje mogu koristiti deo vlage iz vazduha. Njihov efekat nije veliki, ali u normalnim uslovima mogu biti koristan mali dodatak, dok se ne reše ozbiljniji uzroci vlage.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Graham Corney / Alamy / Profimedia

Koje biljke vole vlažan vazduh

Ako je prostorija vlažnija, postoje biljke kojima baš takvi uslovi odgovaraju. Među njima su sanseverija, neke vrste paprati, spatifilum i hlorofitum, ali razlog za njihov izbor nije samo to što će „pojesti“ višak vode iz stana. Naprotiv, treba ih birati zato što mogu dobro da podnesu uslove u kojima druge sobne biljke teže uspevaju.

Sanseverija je posebno zahvalna jer ne traži mnogo pažnje i može da podnese različite uslove osvetljenja, dok paprati uglavnom vole vlažniji vazduh. Ipak, ni jednu od njih ne treba preterano zalivati samo zato što je prostorija vlažna. Previše vode u saksiji može napraviti sasvim novi problem, uključujući buđ u zemlji i propadanje korena.

Rastvor sa sodom bikarbonom pomaže kod biljnih vaši Foto: Cseh Ioan / Panthermedia / Profimedia

Šta je sa spatifilumom i hlorofitumom

Spatifilum je jedna od biljaka koju ljudi često drže u kupatilima jer voli toplije i vlažnije uslove, pod uslovom da ima dovoljno svetla. Hlorofitum, poznat i kao „zeleni ljiljan“, takođe je relativno jednostavan za održavanje i može lepo da uspeva u stanu, ali imajte u vidu da on nije kućni uređaj za izvlačenje vlage.

Kod orhideja i bromelija postoji jedna zanimljivost: neke vrste mogu da uzimaju deo vode direktno iz vazduha, preko svojih listova i posebnih struktura. Zbog toga im prija vlažnije okruženje, pa mogu lepo da uspevaju u kupatilu ili drugoj prostoriji u kojoj ima više vlage. Ipak, to ne znači da će jedna ili dve saksije primetno smanjiti vlagu u celom stanu, njihov efekat više se može posmatrati kao dopuna nego kao pravo rešenje.

Tillandsije, odnosno vazdušne biljke, još su zanimljivije jer nemaju klasičan koren u zemlji koji služi kao glavni način uzimanja vode. Njihovi listovi imaju posebne strukture koje mogu da upijaju vlagu iz vazduha, zbog čega se često drže u kupatilima i drugim vlažnijim prostorima. Ali ni kod njih ne treba očekivati čudo: ako se prozori svakog jutra orošavaju ili se na zidovima pojavljuje buđ, nekoliko biljaka neće rešiti problem.

Orhideja u saksiji na prozoru tokom proleća sa zdravim zelenim listovima i pupoljcima Foto: Mariana Rusanovschi / Alamy / Profimedia

Bostonska paprat može da bude pogodna za prostorije u kojima je vazduh vlažniji. Ona dobro podnosi takve uslove i deo vode uzima preko listova, ali je važno znati da istovremeno i sama ispušta vodenu paru.

Takođe, palme, poput areke, često se navode kada se govori o biljkama koje mogu da utiču na vlagu u zatvorenom prostoru.

Zeleni ljiljan, odnosno hlorofitum, još je jedna zahvalna sobna biljka koja može da uspeva u različitim uslovima i često se drži u kupatilima i drugim prostorijama sa više vlage. Ipak, njegov glavni plus je jednostavno održavanje, a učinak po pitanju vlage nije baš impresivan.

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Biljke mogu i da pospeše vlagu

Veće i bujnije sobne biljke mogu da vrate više vode u vazduh kroz transpiraciju, posebno kada imaju mnogo listova i kada se često zalivaju. Tu spadaju, na primer, dracena, kalateja, kroton, difenbahija, filodendron, alokazija i fikus benjamin. Što je biljka veća i ima više listova, uglavnom joj je potrebno više vode, pa deo te vode kasnije završava u vazduhu.

Problem može nastati ako se biljke zalivaju veoma često, a zemlja stalno ostaje mokra, posebno u prostoriji koja se slabo provetrava. Tada se vlaga ne zadržava samo u saksiji, već biljke kroz listove dodatno otpuštaju vodenu paru.

Ako se pojavila buđ, tražite uzrok

Vlaga može da dolazi kroz krov, zidove, podrum, cevi ili zbog kondenzacije na hladnim površinama, a može nastati i zbog svakodnevnog kuvanja, tuširanja i sušenja veša u stanu. Kada topao i vlažan vazduh naiđe na hladan zid ili prozor, vodena para može da se pretvori u kapljice.

Najjeftiniji trik je provetravanje

Ako se prozori stalno magle, prvi korak nije odlazak u rasadnik, već proveravanje vlažnosti vazduha. Mali higrometar može da pokaže šta se zapravo dešava u stanu, a ako je vlaga stalno visoka, treba pojačati provetravanje i rešiti izvor vlage. Posebno treba provetravati kupatilo posle tuširanja i kuhinju tokom i nakon kuvanja.

Važno je i gde stavljate nameštaj. Ako je veliki ormar potpuno priljubljen uz hladan spoljašnji zid, vazduh iza njega teško cirkuliše, pa se u tom delu može stvarati kondenzacija. Zato se kod pojave buđi ne gleda samo ono što je vidljivo, već i mesta iza ormara, u uglovima, oko prozora i na zidovima koji su okrenuti ka spolja.

Buđ nije samo estetski problem u domu – ona može ozbiljno da ugrozi zdravlje. Foto: Shutterstock