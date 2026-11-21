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Povodom Svetskog dana deteta, Er Srbija je u saradnji sa Prihvatilištem za decu Beograda organizovala kreativnu radionicu posvećenu avijaciji i i obradovala 33 dece i mladih uzrasta od šest do osamnaest godina poklonima i priborom za crtanje, unoseći radost u dane koji prethode predstojećim praznicima.

Tokom susreta, korisnici Prihvatilišta imali su priliku da upoznaju pilote i članove kabinske posade nacionalne avio-kompanije, razgovaraju sa njima o putovanjima, svetu vazduhoplovstva, ali i da kroz crteže izraze svoju maštu i kreativnost. Kroz neformalno druženje i kreativne aktivnosti, mladi su saznali više o različitim profesijama u avijaciji i upoznali se sa zanimljivostima iz sveta letenja. Radionica je osmišljena kao prilika da deca kroz razgovor, igru i kreativne aktivnosti steknu nova znanja, razvijaju interesovanja i upoznaju se sa različitim profesijama u vazdušnom saobraćaju.

Foto: Er Srbija

"Kroz posao kojim se bavimo svakodnevno povezujemo ljude, gradove i kulture, a danas smo želeli da deci približimo svet avijacije i podstaknemo ih da istražuju, maštaju i veruju u svoje snove. Posebno nam je drago što smo uspeli da deci iz Prihvatilišta ovaj dan učinimo posebnim. Verujemo da kao nacionalna avio-kompanija imamo odgovornost da podržavamo inicijative koje doprinose razvoju i dobrobiti dece i mladih", izjavila je Bojana Knežević, viša menadžerka za marketing i putničko iskustvo Er Srbije.

Foto: Er Srbija

"Zahvaljujem se Er Srbiji koja je prepoznala značaj ovog dana i svojim doprinosom omogućila da deca Prihvatilišta, kroz boje, crteže, kreativne radionioce i druženje sa prijateljima iz kompanije osete pažnju, podršku i radost. Hvala vam što zajedno sa nama ulepšavate dečiji svet," izjavila je Danijela Stajković, direktorka Prihvatilišta za decu Beograda.

Foto: Er Srbija

Svetski dan deteta obeležava se sa ciljem podizanja svesti o pravima dece, unapređenja njihovog položaja i stvaranja uslova za bezbedno i srećno odrastanje. Ovaj datum ujedno je i podsetnik na značaj zajedničkog angažovanja pojedinaca, kompanija i institucija u stvaranju okruženja u kojem će svako dete imati priliku da uči, razvija svoje talente i ostvaruje potencijale.