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U okviru daljeg razvoja programa lojalnosti Elevate, Er Srbija je tokom prethodnog perioda sprovela sveobuhvatnu analizu i evaluaciju bankarskih partnera sa ciljem razvoja co-brand platne kartice koja će članovima programa omogućiti dodatne pogodnosti, brže prikupljanje poena i još kvalitetnije korisničko iskustvo.

Kao rezultat sprovedenog procesa, među potencijalnim strateškim partnerima nalazila se i Alta banka. Kako se projekat sa Alta bankom neće realizovati, Er Srbija će dalji razvoj co-brand kartice i aktivnosti povezanih sa ovim projektom nastaviti sa prvim izabranim partnerom, o čemu će članovi našeg programa i javnost biti blagovremeno obavešteni.

Navedene okolnosti ni na koji način ne utiču na funkcionisanje i dalji razvoj programa lojalnosti Elevate, koji se nastavlja planiranom dinamikom sa fokusom na unapređenje korisničkog iskustva i stvaranje dodatne vrednosti za svoje članove.

Povodom pojedinih navoda koji su se pojavili u javnosti, Er Srbija ističe da nastavlja da posluje stabilno, uz aktivno upravljanje svim relevantnim poslovnim okolnostima, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje operacija i dalji razvoj programa lojalnosti Elevate.

Er Srbija će, kao i do sada, redovno izveštavati javnost o svim narednim koracima u razvoju programa lojalnosti Elevate i novim pogodnostima koje priprema za svoje članove.

Biznis Kurir

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