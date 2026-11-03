Otkazuje se projekat Er Srbije i Alta banke: Avio prevoznik poručuje da nastavlja razvoj programa lojalnosti Elevate s drugim partnerom
- Er Srbija odustaje od projekta sa Alta bankom, pa razvoj co-brand kartice nastavlja sa drugim, ranije izabranim partnerom.
- Kompanija navodi da program lojalnosti Elevate ide dalje planiranom dinamikom i da nema uticaja na poslovanje.
- Članovi programa i javnost biće naknadno obavešteni o novim koracima i pogodnostima.
U okviru daljeg razvoja programa lojalnosti Elevate, Er Srbija je tokom prethodnog perioda sprovela sveobuhvatnu analizu i evaluaciju bankarskih partnera sa ciljem razvoja co-brand platne kartice koja će članovima programa omogućiti dodatne pogodnosti, brže prikupljanje poena i još kvalitetnije korisničko iskustvo.
Kao rezultat sprovedenog procesa, među potencijalnim strateškim partnerima nalazila se i Alta banka. Kako se projekat sa Alta bankom neće realizovati, Er Srbija će dalji razvoj co-brand kartice i aktivnosti povezanih sa ovim projektom nastaviti sa prvim izabranim partnerom, o čemu će članovi našeg programa i javnost biti blagovremeno obavešteni.
Navedene okolnosti ni na koji način ne utiču na funkcionisanje i dalji razvoj programa lojalnosti Elevate, koji se nastavlja planiranom dinamikom sa fokusom na unapređenje korisničkog iskustva i stvaranje dodatne vrednosti za svoje članove.
Povodom pojedinih navoda koji su se pojavili u javnosti, Er Srbija ističe da nastavlja da posluje stabilno, uz aktivno upravljanje svim relevantnim poslovnim okolnostima, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje operacija i dalji razvoj programa lojalnosti Elevate.
Er Srbija će, kao i do sada, redovno izveštavati javnost o svim narednim koracima u razvoju programa lojalnosti Elevate i novim pogodnostima koje priprema za svoje članove.
Biznis Kurir