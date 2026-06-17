- Pokretanjem programa lojalnosti pravimo važan iskorak i otvaramo potpuno novo poglavlje u odnosu sa našim putnicima. Program smo razvili sa ciljem da odgovorimo na njihove stvarne potrebe i pružimo im dodatnu vrednost. Imajući u vidu kompleksnost programa i njegovu integraciju u sve sisteme, sve funkcionalnosti će budućim članovima biti vidljive i dostupne u roku od nekoliko dana. Ovo je tek početak – ELEVATE ćemo nastaviti da razvijamo i unapređujemo zajedno sa našim partnerima, drugim avio-kompanijama, sa vizijom da ga transformišemo u širu platformu koja prevazilazi samo avio-prevoz. Naš cilj ostaje jasan: da budemo prvi i prirodan izbor putnika, kako u regionu, tako i u okviru cele mreže naših destinacija i šire - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.