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Kreiran sa ciljem da nagradi vernost i poverenje, ELEVATE donosi savremen i fleksibilan pristup putovanjima. Od sada, svaka kupovina avio-karata ili dodatnih usluga članovima donosi poene, koje mogu jednostavno zameniti za niz ekskluzivnih benefita i personalizovanih opcija.

Program obuhvata brojne mogućnosti, uključujući nagradne letove, dodatni prtljag, izbor sedišta, pristup premijum salonima, kao i prelazak u biznis klasu. Sve ove opcije osmišljene su da putnicima pruže viši nivo komfora, fleksibilnosti i jedinstvenog iskustva tokom putovanja.

- Pokretanjem programa lojalnosti pravimo važan iskorak i otvaramo potpuno novo poglavlje u odnosu sa našim putnicima. Program smo razvili sa ciljem da odgovorimo na njihove stvarne potrebe i pružimo im dodatnu vrednost. Imajući u vidu kompleksnost programa i njegovu integraciju u sve sisteme, sve funkcionalnosti će budućim članovima biti vidljive i dostupne u roku od nekoliko dana. Ovo je tek početak – ELEVATE ćemo nastaviti da razvijamo i unapređujemo zajedno sa našim partnerima, drugim avio-kompanijama, sa vizijom da ga transformišemo u širu platformu koja prevazilazi samo avio-prevoz. Naš cilj ostaje jasan: da budemo prvi i prirodan izbor putnika, kako u regionu, tako i u okviru cele mreže naših destinacija i šire - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Članstvo u programu je potpuno besplatno i dostupno svima. Putnici se mogu registrovati brzo i jednostavno na sajtu airserbia.com, a uskoro i putem mobilne aplikacije Er Srbije.

Biznis Kurir

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