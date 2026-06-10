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Turistička organizacija Srbije, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom "Er Srbija" i partnerima iz Azerbejdžana, organizovala je studijsku posetu medija i influensera iz ove prijateljske zemlje nakon uspostavljanja direktne avio-linije između Beograda i Bakua. Cilj posete je promocija turističke ponude Srbije na tržištu Azerbejdžana i dodatno jačanje saradnje dve zemlje u oblasti turizma.

U okviru uspostavljene saradnje u oblasti turizma između Azerbejdžana i Srbije, u Beogradu je juče održana i promocija turističke ponude Azerbejdžana u organizaciji "Azerbaijan Tourism Board" i "Er Srbije", uz prisustvo predstavnika turističke privrede, institucija i medija iz obe zemlje, kao i predstavnika Asocijacije turističke industrije Srbije (ATIS).

Tokom četvorodnevnog boravka u Srbiji, predstavnici medija i influenseri iz Azerbejdžana imali su priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom naše zemlje kroz obilazak Beograda, Novog Sada i Fruške gore.

1/8 Vidi galeriju Direktna linija Beograd-Baku dodatno povezuje dve zemlje: TOS i Er Srbija organizovali posetu medija i influensera iz Azerbejdžana Foto: The Azerbaijan State News Agency, TOS/Olga Stojanović

Program je obuhvatio posete Kalemegdanu, Hramu Svetog Save, Muzeju Nikole Tesle, Petrovaradinskoj tvrđavi, vinariji Deurić, Beogradu na vodi, Galeriji, kao i prostoru "EXPO Playground".

Kroz objave, reportaže i sadržaje koje će mediji i influenseri iz Azerbejdžana podeliti sa svojom publikom, očekuje se dodatno povećanje vidljivosti Srbije kao atraktivne destinacije za city break, kulturni, gastronomski i vinski turizam.

Turistička organizacija Srbije nastaviće i u narednom periodu da, u saradnji sa kompanijom "Er Srbija" i međunarodnim partnerima, realizuje promotivne aktivnosti i studijske posete sa tržišta Azerbejdžana, sa ciljem daljeg jačanja turističkog prometa i unapređenja međunarodne turističke saradnje.