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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović danas je telefonom razgovarala sa otpravnikom poslova u ambasadi SAD u Beogradu Aleksandrom Titolom o nastavku pregovora o Naftnoj industriji Srbije.

- Sa prvim čovekom administracije SAD u Srbiji, Aleksandrom Titolom razgovarala sam o situaciji u energetskom sektoru ali i nastavku pregovora u vezi sa kompanijim NIS - objavila je Đedović Handanović.

Kako je navela, sve strane posvećene su iznalaženju održivog rešenja što je u aktuelnoj geopolitičkoj situaciji veoma izazovno.

Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu.

Mađarskoj kompaniji MOL je produžena licenca za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u, takođe, do 16. juna.