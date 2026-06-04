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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, da će danas imati dodatne razgovore sa predstavnicima Gaspromnjefta i navela da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom, kao i da ona očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno.

Đedović Handanović je rekla da su iz Gaspromnjefta juče potvrdili da se pregovori nastavljaju i da ima još otvorenih pitanja i dodala da Srbija, druge strane,pregovara sa MOL-om.

- Ubeđena sam da ćemo naći kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara. Radićemo sve da, pre svega, zaštitimo našu poziciju i interese naše zemlje kada je u pitanju budući rad NIS-a. Ubeđena sam i da pregovori teku u dobrom smeru i da ćemo naći kompromis. Ostaje da vidimo da li će se, kako i kada završiti pregovori između MOL-a i Gaspromnjefta - rekla je Đedović Handanović za RTS.

Zahvalnost SAD

Izrazila je zahvalnost američkoj administraciji koja je, kako je rekla, više puta pokazala razumevanje za našu poziciju kada je NIS u pitanju.

- Kažem našu, iako Srbija nije većinski vlasnik i iako Srbija nije kriva što su sankcije, uvedene, ali smo imali više puta odlaganje sankcija i dodatno vreme za završetak pregovora - rekla je ministarka.

Navela je da zvaničnici Srbije, od predsednika Aleksandra Vučića do predstavnika Vlade Srbije, u svakom razgovoru sa američkom administracijom naglašavaju da je NIS za Srbiju strateška kompanija i da je veoma važna za naše građane i privredu i da se ne sme ugroziti nastavak aktivnosti NIS-a.

- I da ih molimo za razumevanje i da radimo posvećeno na iznalaženju dugoročnog rešenja. U situaciji otežanog snabdevanja sirove nafte zbog svega što se dešava na Bliskom istoku, to je od još veće važnosti zato što rad Rafinerije apsolutno obezbeđuje sigurno snabdevanje našeg tržišta - rekla je Đedović Handanović.

Ona je kazala da će danas imati dodatne razgovore sa direktorom Gaspromnjefta i sa predstavnicima Ministarstva energetike i sa drugim zvaničnicima ruske vlade i dodala da je na jučerašnjem sastanku predsednik Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov rekao da ruska strana želi da doprinese da se nađe dugoročno rešenje za NIS.

Nismo krivi za sankcije

- Mi uvek poentiramo da Srbija nije kriva za uvođenje sankcija, a sa druge strane da smo sa Rusijom 30 godina partneri kada je energetski sektor u pitanju i da se nadamo da će i oni doprineti iznalaženju rešenja da Srbija i njeni građani ne trpe zbog uvedenih sankcija i zbog većinskog ruskog vlasništva u NIS-u - rekla je Đedović Handanović.

Na pitanje o tome da privrednik Ranko Mimović obavestio javnost da želi da kupi ruski udeo u NIS-u i da je o tome obavestio i OFAC i rusku stranu, ministarka je podsetila da je NIS u većinskom vlasništvu Gaspromnjefta i naglasila da jedino kada većinski vlasnik obavesti Srbiju da je u pregovorima sa nekom trećom stranom, to može da se uzme u obzir.

- Dok god se to ne desi, ne možemo takve stvari uzimati u obzir, bez obzira šta se iznosi u javnost. Srbija mora osigurati da NIS bude u sigurnim i pouzdanim rukama i da se tom infrastrukturom mora upravlja odgovorno i sa iskustvom, a ruski većinski vlasnik mora da obavesti srpsku stranu o tome - rekla je Đedović Handanović.

Na pitanje da li je Srbija blizu novog dogovora sa Gaspromom imajući u vidu da trenutni gasni aranžman ističe krajem juna, ministarka podseća na dobru višedecenijsku saradnju.

- Biće reči i o snabdevanju gasom i o Naftnoj inudstriji Srbije. Mi se nadamo da naši ruski partneri ne povezuju ta dva pitanja, jer Srbija nije kriva za uvođenje sankcija. Srbija je pokazala svoju posvećenost očuvanju dobrih odnosa sa Rusijom i to pokazujemo svaki dan - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka navodi i da će u toku dana, na panelu sa predstavnicima OPEK-a i Ruske Federacije, ukazati na kompleksnu geopolitičku situaciju koja je u Srbiji dodatno pogoršana zbog američkih sankcija NIS-u.

Očuvana stabilnost

- Mi smo imali uvedene sankcije krajem prošle godine, kada nije bilo dotoka sirove nafte skoro 100 dana, ali građani to nisu osetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti države i aktivnostima koje smo nastavili da preuzimamo i kada je nastupila naftna kriza zbog konflikta na Bliskom istoku - rekla je Đedović Handanović.

Prema njenim rečima, država je uspela da očuva enegetsku stabilnost i stabilnost cena naftnih derivata. Podsetila je i da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji zbog čega država trpi pritiske.

- Imali smo juče, danas, dodatno povećanje cena sirove nafte. To sve utiče na dodatne pritiske, na našu ekonomiju, ali i na sigurnost snabdevanja - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je dodala da je tokom jučerašnjeg dana imala priliku da razgovara sa mladim ljudima i studentima prestižnih ruskih fakulteta na temu veštačke inteligencije, novih tehnologija, data centara i nuklearnoj energiji.

U Sankt Peterburgu je počeo Međunarodni ekonomski forum, na kojem učestvuju državnici i visoki zvaničnici iz više od 100 zemalja, a centralni događaj biće plenarna sednica u petak na kojoj će govoriti predsednik Rusije Vladimir Putin.