Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je su pregovori MOL-a i ruskih vlasnika Naftne industrije Srbije (NIS) u toku, a da će obe strane tražiti od OFAC novi rok za finalizaciju dogovora.

Ministarka Đedović Handanović boravi u Sankt Petersburgu gde je razgovarala s generalnim direktorom Gasprom njefta Aleksandrom Djukovim.

MOL traži još 30 dana

Nakon sastanka rekla je da su joj i ruska i mađarska strana rekle da će poslati zahtev američkoj administraciji kada se u pitanju NIS.

- Razgovarali smo o aktuelnoj situaciji o NIS. Gospodin Djukov je potvrdio da se pregovori Gasprom njefta i MOL-a nastavljaju i da je MOL tražio i danas uputio zahtev za dodatno vreme za završetak pregovora. Poznato je da važeći rok ističe 6. juna, a oni su tražili još 30 dana za završetak pregovora. To mi je juče potvrdio i direktor MOL-a Žolt Hernadi. Sa njihove strane svakako postoji volja da se nađe dugoročno rešenje - rekla je ministarka Đedović Handanović.

Ruski zahtev za licencu

Dodala je da će i Rusi sa svoje strane tražiti od OFAC produžetak operativne licence koja ističe za nepune dve nedelje.

- Ono što je bitno, razgovarali smo i o aktivnostima NIS-a u uslovima otežanog poslovanja. Zaključeno je da NIS nastavlja svoje aktivnosti, a da je rafinerijska prerada je na oko 10.000 tona mesečno. Gospodin Djukov mi je potvrdio da će NIS tražiti dodatno produženje operativne licence koja ističe 16. juna - dodala je ona.

Intervencija države

Istakla je i da NIS nastavlja da posluje u izuzetno složenim uslovima i podsetila na mere koje je država donela kako bi stabilizovala tržište.

- Mi ostajemo posvećeni pronalaženju rešenja za NIS u jako složenim globalnim uslovima, kada su u pitanju cene i transport sirove nafte. Videli smo da je danas barel nafte povećana na 98 dolara po toni što nam i dalje stvara pritisak, kao i celom svetu. To je izazov i za NIS, ali država je intervenisanjem na tržištu u prethodnom periodu, pre svega smanjivanjem akciza, ali i puštanjem strateških državnih rezervi uspela da održi stabilnost cena i snabdevanja u najvećoj meri. Nismo imali velikih cenovnih oscilacija ni nestašica kao što je bio slučaj u zemljama regiona. Početkom nedelje je produžena i zabrana izvoza naftnih derivata, kako bi što više zaliha moglo da ostane u našoj zemlji, u slučaju daljih neizvesnosti i rizika kako bismo obezbedili da tržište bude snabdeveno - zaključila je ministarka rudarstva i energetike.