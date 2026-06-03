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Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović razgovaraće tokom Međunardnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu sa predstavnicima ruskih većinskih vlasnika Naftne industrije Srbije (NIS) o promeni vlasništva te kompanije, objavio je danas RTS.

Kako je navedeno, ministarka će već danas razgovarati sa predsednikom Upravnog odbora Gasprom njefta Aleksandrom Djukovim, a sutra će se sastati sa prvim čovekom Gasproma Aleksejem Milerom.

Tema razgovora biće iznalaženje održivog rešenja za NIS, ali i pitanje snabdevanja gasom, preneo je RTS.

U okviru Ekonomskog foruma Đedović Handanović održaće danas popodne i predavanje talentovanim studentima i mladim poslovnim ljudima o energetskim prioritetima u svetu i upoznati ih sa planovima u energetici Srbije.

Dodaje se da će ministarka u četvrtak sa predstavnicima Rusije i OPEК-a učestvovati na panelu na temu izazova i rizika u energetskom sektoru u svetu i aktuelnoj svetskoj energetskoj krizi.

Na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji počinje danas i traje do 6. juna pod motom "Pragmatični dijalog: Put ka stabilnoj budućnosti", učestvuju predstavnici iz više od 140 zemalja, a registrovano je 24.000 učesnika.

Organizator je saopštio da će tokom Foruma biti potpisano više od 6.000 raznih poslovnih ugovora.