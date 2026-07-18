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Svinjetina, koja je godinama važila za jedno od najpristupačnijih vrsta mesa, poslednjih godina sve češće postaje ozbiljan udar na kućni budžet.

Kako piše Slobodna Dalmacija, cene većine svinjskih proizvoda u Hrvatskoj i dalje rastu ili ostaju na visokom nivou, dok se proizvođači bore sa rastućim troškovima proizvodnje, a država ograničava cene samo pojedinih proizvoda.

Svinjetina sve skuplja u regionu

Na listi proizvoda čije su cene ograničene nalaze se svinjski vrat bez kostiju i mleveno svinjsko meso, dok se cene najtraženijih komada, poput buta i plećke, slobodno formiraju na tržištu.

Tako se svinjski but u hrvatskim trgovinama najčešće prodaje za između četiri i pet evra po kilogramu, uz povremene akcije od oko tri evra, dok plećka košta između pet i osam evra. Kotleti se prodaju po cenama od šest do deset evra, a rebra i carsko meso uglavnom između pet i devet evra po kilogramu.

Šta utiče na cene mesa?

Iza visokih cena kriju se rast troškova stočne hrane, energenata, veterinarskih usluga i ulaganja u biosigurnost, ali i činjenica da Hrvatska već godinama ne proizvodi dovoljno svinjskog mesa za sopstvene potrebe i značajan deo podmiruje iz uvoza.

Upravo zbog toga proizvođači traže bolje povezivanje celog lanca, od farmi do trgovinskih lanaca - kako bi domaća proizvodnja postala konkurentnija.

Promocije i akcije kao spas za budžet

Razlike postoje od trgovca do trgovca, a vikend akcije i promotivni katalozi često dodatno spuštaju cene.

Uprkos tome, proizvođači upozoravaju da rast cena stočne hrane, energenata i rada povećava troškove proizvodnje, zbog čega je teško očekivati značajnije pojeftinjenje svinjskog mesa u narednom periodu.

Svinjetina postaje sve veći luksuz

Ekonomisti ocenjuju da će se tržište i u regionu u narednim mesecima najviše kretati u skladu sa ponudom i potražnjom na evropskom tržištu.

To znači da veći pad cena nije izvestan, pa će svinjetina, nekada simbol pristupačnog porodičnog ručka, sve više zavisiti od akcijskih ponuda i trgovačkih popusta.