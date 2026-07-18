Morao da se oglasi i gradonačelnik

Morao da se oglasi i gradonačelnik

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Pre dve godine, ova pravnica kupila je napušteni kamenolom i kuću od 360 kvadrata na reci Nekar za 500.000 evra kako bi otvorila pansion za pse. Sada je imanje zatvoreno, a 28-godišnjakinja je beskućnica.

Razlog je ogromna pukotina koja preseca stenu iznad kuće. Naime, vlasti su u strahu da bi stena visoka 12 metara mogla da se obruši na kuću.

Pukotina se iznenada pojavila

- Kada sam se uselila u kuću u novembru 2024. godine, bila sam presrećna - rekla je Adrijana Dobihal.

Godinu dana kasnije usledio je šok - U novembru 2025. godine, mlada žena je otkrila da se u peščaru iza njenog imanja u Hiršhornu formirala ogromna pukotina.

Tada je obavestila vlasti.

- Plašila sam se da bi me kamenje koje pada moglo povrediti nekoga, možda i decu iz susedne zgrade karnevalskog kluba - rekla je ona za BILD.

Suočava se sa finansijskom propašću

Gradska uprava je uvela zabranu ulaska i korišćenja celog imanja.

- Ako i kročim na svoje imanje, suočavam se sa kaznom od 5.000 evra - rekla je ona, i dodala da od tada boravi kod prijatelja ili rođaka.

Sada se bori da ne izgubi sve.

- Osećam se napušteno od strane vlasti i suočavam se sa finansijskom propašću - kazala je Adrijana Dobihal.

Čak sedam meseci nakon zatvaranja, ostaje neizvesno da li će joj i kada biti dozvoljeno da se vrati u svoju kuću.

Gradonačelnik obećava

Gradonačelnik Hiršhorna, Martin Helc, objasnio je da su hitne mere za obezbeđivanje kritičnog kamenja već sprovedene. Rezultati procene stabilnosti sada treba da se preispitaju. On je obećao da će čim procedura bude završena obavestiti građevinsku inspekciju koja je izdala zabranu.