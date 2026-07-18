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Koliko ste puta čuli izraz "najbolji polovnjak je onaj koji je vozio deda ili baba do pijace?" Fascinantno je, kada se pogleda kroz istoriju, šta su sve bake i deke iz Nemačke vozile od malenog Smarta pa do Audija RS ili BMW M-serije.

Ipak, takvi polovni automobili zaista postoje, doduše ni jedan od njih nema naročito uzbudljive performanse, neće vas osvojiti ni dizajnom.

Sa druge strane, u prednosti možemo nabrojati malu kilometražu, ali i marljivo održavanje, jer svaki penzioner koji drži do sebe pazi automobil kako bi mu što duže trajao. Zato izdvajamo pet reprezentativnih modela koji su omiljeni među starijom populacijom u Evropi.

Opel Meriva B (od 2010-2017)

Cena od 3.500 evra

Kompaktne dimenzije, visok i uspravan položaj sedenja, praktična i prostrana unutrašnjost, tri odvojena sedišta pozadi koja se pojedinačno mogu preklapati i pomerati, „fleksi polica“ između prednjih sedišta… Meriva druge generacije je jedan odlično osmišljen automobil. Slobodno možemo i dodati da je velika šteta što je ova klasa nestala u korist gomile bezličnih SUV i krosover modela.

Bilo kako bilo, Opel Meriva je veoma popularna među starijom generacijom vozača i samim tim nije veliko iznenađenje kada se na tržištu pojavi primerak star više od 10 godina sa smešno malom kilometražom. U ponudi su dizel agregati od 1.3, 1.6 i 1.7 litara. Naš savet je da razmislite o benzincu od 1.4 litre, ovaj motor se nudio sa i bez turbine, a pokazao se kao pouzdan. Treba ipak voditi računa da će u mnogim slučajevima lanac biti za zamenu, pa unapred računajte na taj trošak.

Honda Jazz (2013-2023)

Cena od 5.000 evra

Još jedan primerak automobila omiljenog kod starijih generacija. Kompaktna Honda je poput Merive veoma praktičan automobil skromnih dimenzija. Nudi brojne kombinacije, gde se sedišta zadnje klupe mogu pomerati uzdužno, a može im se podizati i sedalni deo, čime se oslobađa prostor za prevoz kabastih stvari.

Za razliku od Merive, Džez se nudio samo sa benzinskim motorima. Kome treba ekonimična verzija može da potraži hibridnu verziju. Mana je svakako značajno viša cena od pomenute Merive, kao i dosta skuplji delovi, naročito u slučaju hibrida. Pouzdanost je onakva kakvu očekujemo od Honde – vrhunska.

Toyota Yaris (2010-2020)

Cena od 5.000 evra

Ova lista nikako nije mogla da prođe bez jedne Tojote i upravo je Jaris jedan od najpopularnijih automobila među starijom generacijom. I zašto da ne, ima sjajnu reputaciju pouzdanosti, zgodan je za po gradu (da ne kažemo do pijace i nazad), lak za parkiranje i u slučaju hibridne verzije vrlo ekonomičan. Što se tiče ponude prostora, ona je pristojna, ali ne na nivou pomenutih modela Opela i Honde.

Nažalost i prodavci su svesni svih kvaliteta ovog modela, pa za malenog Jarisa traže, kako da se izrazimo, premijum cenu. U svakom slučaju za penzionerski primerak moraćete da platite premijum cenu. Vodite računa da je Tojota na ovom modelu štedela na zaštiti od korozije, pa pre kupovine proverite stanje limarije. Automatski, robotizovani menjač ume da pravi probleme i popravke su skupe, kod hibridne verzije ugrađen je drugačiji CVT menjač kontinualnog prenosa koji se dosta dobro pokazao.

Škoda Yeti (2009-2017)

Cena od 5.000 evra

Usled svoje potpune dominacije u poslednjoj deceniji, realno je bilo očekivati da će se na našoj listi naći i jedan SUV. U ovom slučaju to je Jeti. Netipičan, kockasti izgled krije veoma praktičnu unutrašnjost koje se ne bi stideo ni monovolumen. Velike staklene površine i povišen položaj sedenja obezbeđuju odličnu preglednost iz kabine, što starijim vozačima itekako znači.

Jednostavni, pregledni instrumenti i kontrolna tabla upotpunjuju sliku o automobilu jednostavnom za vožnju. Jeti nudi veliki izbor motora, pogon na svim točkovima, manuelni i automatski menjači, ali u praksi ispod haube najčešće stoji 1.2 turbo-benzinac oznake TSI uparen sa manuelnim menjačem. Iako u suštini pouzdan sa godinama Jeti pokazuje i svoje slabije strane, a to su sklonost koroziji, a TSI benzinci mogu imati problema sa lancem. Dobra, ali i skupa varijanta je poznat 2.0 TDI dizel-agregat.

Suzuki Vitara (2015-)

Cena od 9.000 evra

Osim škode Jeti, među starijom generacijom pokazala se kao veoma popularna i Suzuki Vitara. Zapravo, možda i očekivano, praktičan (doduše ni izbliza kao konkurent iz Češke) i pouzdan model sa hibridnim motorom, pogonom na svim točkovima koji pritom teži svega 1,3 tone i ima veoma sposoban integralni pogon, pa nije li to idealno za putovanje do vikendice?

Mnogi vozači u godinama definitivno misle da jeste i u tom smislu Vitari zaista nemamo šta da zamerimo. Dizajn i tehnologija koju Vitara nudi nisu na nivou konkurencije, ali to ne kvari sliku o jednom zaista dobrom SUV modelu. Pre hibridnog benzinca od 1.4 litra u ponudi je bio i klasičan atmosferski benzinski agregat od 1.6 litara koji je vredan preporuke iako nije previše ekonomičan, ono na što kod njega treba obratiti pažnju je gubitak ulja.