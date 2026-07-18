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Kupci sredinom jula kao po komandi masovno kreću da ulaze u radnje, tražeći klasične odevne predmete, samo da bi na kasi shvatili da je njihova cena ostala – potpuno netaknuta.

Tržišni analitičari objašnjavaju da ovo nije slučajna greška radnika koji lepe cene, već strogo čuvana poslovna strategija globalnih modnih brendova (tzv. fast-fashion i premium lanaca). Naime, postoji čitava kategorija garderobe koja je svesno i trajno izuzeta iz bilo kakvih akcija, popusta ili sezonskih čišćenja zaliha. Dok se sezonski trendovi i šarena garderoba prodaju u bescenje, ovi artikli donose stabilan profit trgovcima tokom cele godine.

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Zlatna koka modne industrije: Šta je "Basic" kolekcija i zašto je večna

Glavni krivac za razočaranje kupaca jesu takozvane bazične (basic) kolekcije. Reč je o jednostavnim, klasičnim komadima garderobe bez kojih je nemoguće zamisliti svakodnevno odevanje. To su obične jednobojne pamučne majice (naročito crne i bele), klasične farmerke ravnog kroja, jednostavni bodiji, jednobojni duksevi sa kapuljačom, čarape, donji veš i klasični crni sakoi.

Ovi artikli se u modnoj industriji nazivaju "evergreen" (večni) proizvodi. Za razliku od neonskih haljina sa resama ili neobičnih pantalona koje su moderne samo jedno leto, bela pamučna majica i klasične farmerke prodavaće se podjednako dobro i u januaru i u julu, i ove i sledeće godine. Budući da za ovim stvarima postoji konstantna, visoka potražnja koja nikada ne jenjava, modni giganti nemaju apsolutno nijedan ekonomski razlog da im spuste cenu ni za jedan dinar.

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Strategija "Kontinuiranog asortimana": Zašto ovi komadi nikada ne zastarevaju

U pozadini ovog fenomena nalazi se logistički sistem poznat kao "kontinuirani asortiman" (never-out-of-stock). Dok se sezonska garderoba naručuje u ograničenim količinama i mora se brzo rasprodati kako bi oslobodila mesto na rafovima za novu kolekciju, bazični komadi se konstantno dospunjavaju.

Ako brend ne proda belu majicu ove nedelje, prodaće je sledeće. Ona ne gubi na vrednosti, ne izlazi iz mode i ne predstavlja "mrtav kapital" u magacinu. Zbog toga veliki trgovinski lanci radije drže ove artikle po punoj ceni godinama, nego što bi pristali na smanjenje profitne marže. Za njih je bazična kolekcija stabilan temelj poslovanja koji pokriva fiksne troškove dok se sa sezonskim artiklima eksperimentiše.

Foto: Kurir

Trik sa rasporedom u radnji: Kako vas bazične stvari mame sa polica

Ako ste ikada ušli u radnju tokom velikog sniženja, sigurno ste primetili specifičan haos. Odeća na popustu je obično nabacana na gomile na sredini radnje ili na gusto zbijenim štandovima u dnu objekta. Sa druge strane, bazični komadi koji se prodaju po punoj ceni uvek su besprekorno složeni, sortirani po veličinama i bojama, i pozicionirani na najvidljivijim mestima – odmah kod ulaza ili pored samih kasa.

Trgovci koriste psihološki trik: dok kupac prelistava gomilu razbacane odeće na popustu i oseća frustraciju zbog nedostatka odgovarajuće veličine, njegov pogled privlači savršeno složena, uredna i čista bela majica po punoj ceni. Kupac, umoran od potrage za jeftinim stvarima, često poklekne i kupi bazični artikal po punoj ceni kako ne bi izašao iz radnje praznih ruku, što je krajnji cilj svakog menadžera prodaje.

Foto: Kurir

Kvalitet koji opravdava cenu ili čista manipulacija brendova?

Mnogi potrošači opravdavaju nedostatak popusta na bazične stvari verovanjem da su ovi komadi kvalitetniji i dugotrajniji od sezonskih krpica. Ipak, istina je često drugačija. Iako pojedini brendovi zaista koriste bolji pamuk za bazične majice, u većini slučajeva proizvodni troškovi bazične majice i one sa sezonskim printom su gotovo identični.

Razlika je isključivo u marketinškoj percepciji. Modne kuće su uspešno ubedile potrošače da je investiranje u bazične komade po punoj ceni pametan potez, jer ćete ih nositi godinama. Na taj način, oni održavaju visoku vrednost proizvoda koji u proizvodnji košta minimalno, ostvarujući enormne profite na račun kupaca koji veruju da su napravili racionalan i dugoročan izbor.

Kako nadmudriti sistem: Saveti za kupovinu bazične garderobe

Ako želite da izbegnete plaćanje punih cena za jednostavne pamučne stvari, morate promeniti taktiku i potražiti alternativne izvore. Veliki fast-fashion lanci retko kada popuštaju, ali postoje načini da prođete jeftinije:

Kupujte u "multi-pack" pakovanjima: Mnogi brendovi nude bazične majice ili čarape u paketima od tri ili pet komada, gde je pojedinačna cena znatno niža nego kada kupujete na komad

Mnogi brendovi nude bazične majice ili čarape u paketima od tri ili pet komada, gde je pojedinačna cena znatno niža nego kada kupujete na komad Fokusirajte se na specijalizovane autlete: Autlet prodavnice često dobijaju višak bazičnih stvari iz prethodnih sezona koje nisu uspele da se prodaju u redovnim radnjama, i tamo ih možete naći na stalnom popustu

Autlet prodavnice često dobijaju višak bazičnih stvari iz prethodnih sezona koje nisu uspele da se prodaju u redovnim radnjama, i tamo ih možete naći na stalnom popustu Istražite manje poznate domaće brendove: Domaći proizvođači tekstila često nude bazične pamučne majice i donji veš vrhunskog kvaliteta po cenama koje su u startu niže od onih koje drže strani brendovi, čak i bez ikakvih sezonskih sniženja.