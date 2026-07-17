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Objavljene su nove cene po kojima će se kupovati gorivo u Srbiji narednih sedam dana. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 222 dinara za litar, a benzina 198 dinara. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, i benzin i evrodizel poskupeli su za po 2 dinara.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 24. jula 2026. godine.

Podsećamo, Vlada Srbije juče je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom se akcize dodatno umanjuju za ukupno 20 odsto.

Ova mera doneta je kako bi se očuvala stabilnost snabdevanja domaćeg tržišta i ublažile posledice poremećaja na međunarodnom tržištu energenata.

Kako je saopšteno nakon sednice Vlade, privremeno smanjenje akciza predstavlja jednu od mera usmerenih na zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima snabdevanja.

Vlada navodi da je odluka doneta kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje naftnim derivatima i smanjio pritisak koji globalna kretanja na energetskom tržištu mogu imati na domaću privredu i građane.

Privremeno smanjenje akciza deo je paketa mera kojima država nastoji da očuva stabilnost tržišta u uslovima povećane neizvesnosti na međunarodnom tržištu nafte.