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U Pskovskoj oblasti u Rusiji od 10. jula gorivo će se prodavati prema prvoj cifri registarske oznake vozila, saopštio je guverner oblasti Mihail Vedernikov.

Prema novoj odluci, vlasnici automobila moći će da kupuju gorivo u zavisnosti od toga da li njihova registarska oznaka počinje parnim ili neparnim brojem. Tako će se parnim danima gorivo prodavati vozilima čije oznake počinju ciframa 0, 2, 4, 6 i 8, dok će neparnim danima pravo na kupovinu imati vozila sa oznakama koje počinju brojevima 1, 3, 5, 7 i 9.

Mera se ne odnosi na vozila hitnih službi, operativnih službi i službi za vanredne situacije, rekao je Vedernikov.

Dodao je da će se benzin AI-92 na benzinskim pumpama kompanije Surgutnjeftegaz prodavati od 14 časova do ponoći, dok će benzin AI-95 i goriva višeg kvaliteta biti dostupni tokom celog dana.

Ograničenja prodaje goriva već su uvedena i u nekoliko drugih ruskih regiona. Od danas isti režim važi u Nižnjenovgorodskoj i Astrahanskoj oblasti, kao i u Republici Mordoviji, dok će od 11. jula stupiti na snagu i u Lipeckoj oblasti.

Ranije je takav sistem uveden u Orlovskoj oblasti, gde je guverner Andrej Kličkov rekao da su ove mere dovele do potpunog nestanka gužvi na benzinskim pumpama, piše Komersant.

Nestašica goriva u Rusiji

Ukrajinski udari dronovima na energetska postrojenja u Rusiji, pre svega na rafinerije nafte, doveli su do nezapamćenih nestašica širom Rusije, uključujući i Moskvu i Sankt Peterburg.

Snimci na društvenim mrežama prikazuju nepregledne kolone vozila koja i po 24 časa, ili bezuspešno, čekaju da natoče gorivo, dok se frustrirani građani pitaju kako je to moguće u zemlji koja je jedan od najvećih svetskih proizvođača nafte.

Svađe i fizički sukobi u redovima postaju svakodnevica. Mnoge benzinske pumpe, čak i u Moskvi, zatvorene su jer nemaju šta da prodaju.

Nakon ukrajinskih udara poslednjih meseci na neke od najvećih ruskih rafinerija, pri čemu je oštećena približno trećina ukupnih kapaciteta za preradu nafte, proizvodnja benzina u Rusiji pala je za oko 25 odsto u odnosu na isti period prošle godine, kako piše britanski The Guardian, a benzinske pumpe tokom vrhunca letnje turističke sezone i perioda žetve, kada Rusi tradicionalno troše ogromne količine goriva, sve teže zadovoljavaju potražnju.

Vlada takođe razmatra privremeno snižavanje standarda kvaliteta goriva kako bi kompanije mogle da proizvode benzin i dizel nižeg kvaliteta.