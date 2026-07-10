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Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 220 dinara za litar, a benzina 196 dinara. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, i benzin i evrodizel poskupeli su za dinar.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 17. jula 2026. godine.

Srbija smanjuje akcize na gorivo za 10 odsto

Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posledice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom.

Cene nafte od juče ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, odnosno nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni, okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade.