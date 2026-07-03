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Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 219 dinara za litar, a benzina 195 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom i benzin i dizel su poskupeli za dva dinara.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 10. jula 2026. godine.

Prodaja NIS-a ključna

Kako će se u narednim nedeljama kretati cene naftnih derivata najviše će zavisiti od cene sirove nafte na svetskim berzama, ali i od toga kada će se okončati saga oko prodaje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije, od čega zavisi dalji nesmetan rad srpskog naftaša, ali i rafinerije u Pančevu.

Nakon vesti da je OFAC produžio licencu za rad kompaniji NIS do kraja jula ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je istakla neophodnost da se pregovori o prodaji konačno završe.

- Iako su NIS i Mađarski Mol dobili dodatnih 30 dana za završetak pregovora, a NIS dodatnih 30 dana da može nesmetano da nastavi da posluje, što poštujemo, sve strane gube strpljenje u ovom procesu. Srbija je uradila sve što je do nje, da ne budemo kamen spoticanja, i ono što je jako važno, u poslednjih 18 meseci smo očuvali, sačuvali naše odnose i sa Sjedinjenim Državama i sa Ruskom Federacijom, a to nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima - rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Bez poledica za građane

Podsetila je da tokom prethodnih meseci građani nisu osetili kroz šta je država prolazila kako bi obezbedila snabdevenost tržišta.

- I ono što je jako važno za naše građane: nije bilo nikakvih nestašica, bez obzira na sve poteškoće, a podsećam, to traje 18 meseci, što nije nimalo kratak period. Građani nisu osetili, ni kada je rafinerija stala, ni kada nismo imali dotok sirove nafte, ni kada se desio konflikt na Bliskom Istoku pre četiri meseca koji zaista utiče i na dostupnost i sirove nafte i naftnih derivata, ali i na cene, gde smo nastavili da vodimo odgovornu politiku, da zaštitimo sigurnost snabdevanja i da održimo cenovni nivo takav da nadgledamo i da nema naglih povećanja i neočekivanih.

Na kraju, istakla je optimizam u pogledu pregovora mađarske kompanije MOL sa većinskim vlasnicima NIS.