Automobil ostao zaboravljen 43 godine u garaži: Čuveni klasik sa svega 12 pređenih kilometara prodat za neverovatan iznos
Novi Reno 5 E-Tech danas je jedan od najupečatljivijih malih automobila na evropskim ulicama. Električan je, moderan i napravljen za novo doba, ali se dizajnom vrlo otvoreno oslanja na originalni Reno 5, jedan od simbola ne samo francuskih gradova prošlog veka.
A onda je u Francuskoj pronađen jedan od njegovih predaka koji je praktično preskočio više od četiri decenije na putu. Renault 5 TL iz 1982. pronađen je ove godine u staroj garaži, gde je proveo gotovo ceo svoj život. Na brojaču je imao samo 12 kilometara.
Automobil je krajem oktobra 1982. godine kupila jedna dama u salonu Renaulta Sodirac u mestu Šalon sir Son (Chalon-sur-Saône). Platila ga je 40.000 francuskih franaka, a reč je bila o verziji sa pet vrata, 1,1-litarskim benzinskim motorom, četvorostepenim manuelnim menjačem i metalik plavom bojom. Međutim, postoji dobar razlog zašto kilometraža nikada nije počela ozbiljnije da raste.
Vlasnica u trenutku kupovine nije imala vozačku dozvolu. Automobil joj je zato dostavljen kući i smešten u garažu. Kasnije je položila vozački ispit, ali se za volanom u tih malo više od 10 kilometara nije osećala dovoljno sigurno da bi počela svakodnevno da ga vozi.
Godine su prolazile, a Reno 5 nije izlazio na put. Kada je napokon pronađen i izvučen iz garaže, na brojaču je i dalje stajalo samo 12 kilometara i još uvek je imao one poznate stare crne francuske registarske tablice.
Nakon čišćenja i pripreme, automobil je završio na aukciji kuće Aguttes u Parizu. Tamo je izazvao mnogo veće interesovanje nego što bi se očekivalo za mali automobil star više od 40 godina: prodajna cena zaustavila se na čak 53.711 evra. Takvu cenu očekivali bismo za Alpine ili kasnije Turbo verzije, ali je presudila gotovo nikakva kilometraža.
I dok novi Reno 5 E-Tech pokušava da vrati duh originala na evropske puteve, ovaj primerak iz 1982. pokazuje kako je jedan automobil taj duh sačuvao, jednostavno tako što četiri decenije nije nigde otišao.
Biznis Kurir/Jutarnji