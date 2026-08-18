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Novi Reno 5 E-Tech danas je jedan od najupečatljivijih malih automobila na evropskim ulicama. Električan je, moderan i napravljen za novo doba, ali se dizajnom vrlo otvoreno oslanja na originalni Reno 5, jedan od simbola ne samo francuskih gradova prošlog veka.

A onda je u Francuskoj pronađen jedan od njegovih predaka koji je praktično preskočio više od četiri decenije na putu. Renault 5 TL iz 1982. pronađen je ove godine u staroj garaži, gde je proveo gotovo ceo svoj život. Na brojaču je imao samo 12 kilometara.

Automobil je krajem oktobra 1982. godine kupila jedna dama u salonu Renaulta Sodirac u mestu Šalon sir Son (Chalon-sur-Saône). Platila ga je 40.000 francuskih franaka, a reč je bila o verziji sa pet vrata, 1,1-litarskim benzinskim motorom, četvorostepenim manuelnim menjačem i metalik plavom bojom. Međutim, postoji dobar razlog zašto kilometraža nikada nije počela ozbiljnije da raste.

Vlasnica u trenutku kupovine nije imala vozačku dozvolu. Automobil joj je zato dostavljen kući i smešten u garažu. Kasnije je položila vozački ispit, ali se za volanom u tih malo više od 10 kilometara nije osećala dovoljno sigurno da bi počela svakodnevno da ga vozi.

Godine su prolazile, a Reno 5 nije izlazio na put. Kada je napokon pronađen i izvučen iz garaže, na brojaču je i dalje stajalo samo 12 kilometara i još uvek je imao one poznate stare crne francuske registarske tablice.

Nakon čišćenja i pripreme, automobil je završio na aukciji kuće Aguttes u Parizu. Tamo je izazvao mnogo veće interesovanje nego što bi se očekivalo za mali automobil star više od 40 godina: prodajna cena zaustavila se na čak 53.711 evra. Takvu cenu očekivali bismo za Alpine ili kasnije Turbo verzije, ali je presudila gotovo nikakva kilometraža.

I dok novi Reno 5 E-Tech pokušava da vrati duh originala na evropske puteve, ovaj primerak iz 1982. pokazuje kako je jedan automobil taj duh sačuvao, jednostavno tako što četiri decenije nije nigde otišao.