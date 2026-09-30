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Turistička agencija Dolce Vita iz Kragujevca zatvorena je jutros, objavljeno je na Instagram stranici Zaštitnik potrošača.

Prema informacijama navedenim u objavi, račun agencije bio je u blokadi nedelju dana, dok se vlasnica trenutno ne javlja na telefon.

- Zatvorena turistička agencija Dolce Vita iz Kragujevca. Račun u blokadi nedelju dana, agencija jutros zatvorena, vlasnica se ne javlja na telefon - navodi se u objavi Zaštitnika potrošača.

Za sada u objavi nisu navedene dodatne informacije o razlozima zatvaranja agencije, niti o tome koliko putnika ima uplaćene ili rezervisane aranžmane preko ove agencije.

Takođe, na osnovu same objave ne može se zaključiti da li je protiv agencije pokrenut stečajni postupak.

- Kako vidimo nije pokrenut postupak stečaja, što znači da nema putnika koji potražuju novac. Ova agencija je samo zatvorena, inače posrednik u prodaji aranžmana, a ne organizator što je izuzetno velika razlika - piše u jednom od komentara ispod objave.

Pojedini korisnici navode da čekaju informacije nadležnih, dok drugi ukazuju upravo na razliku između zatvaranja agencije i eventualnog pokretanja stečaja. Više detalja znaće se nakon zvaničnih informacija nadležnih institucija.