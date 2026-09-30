Zatvorena još jedna turistička agencija: Račun joj je već danima u blokadi, vlasnica se ne javlja na telefon
- Vlasnica se ne javlja na telefon, dok za sada nema zvaničnih informacija o razlozima zatvaranja.
- Nije poznato ni koliko putnika ima uplaćene aranžmane, niti da li je pokrenut stečajni postupak.
Turistička agencija Dolce Vita iz Kragujevca zatvorena je jutros, objavljeno je na Instagram stranici Zaštitnik potrošača.
Prema informacijama navedenim u objavi, račun agencije bio je u blokadi nedelju dana, dok se vlasnica trenutno ne javlja na telefon.
- Zatvorena turistička agencija Dolce Vita iz Kragujevca. Račun u blokadi nedelju dana, agencija jutros zatvorena, vlasnica se ne javlja na telefon - navodi se u objavi Zaštitnika potrošača.
Za sada u objavi nisu navedene dodatne informacije o razlozima zatvaranja agencije, niti o tome koliko putnika ima uplaćene ili rezervisane aranžmane preko ove agencije.
Takođe, na osnovu same objave ne može se zaključiti da li je protiv agencije pokrenut stečajni postupak.
- Kako vidimo nije pokrenut postupak stečaja, što znači da nema putnika koji potražuju novac. Ova agencija je samo zatvorena, inače posrednik u prodaji aranžmana, a ne organizator što je izuzetno velika razlika - piše u jednom od komentara ispod objave.
Pojedini korisnici navode da čekaju informacije nadležnih, dok drugi ukazuju upravo na razliku između zatvaranja agencije i eventualnog pokretanja stečaja. Više detalja znaće se nakon zvaničnih informacija nadležnih institucija.
Biznis Kurir