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Dok pojedini, uglavnom stariji vlasnici stanova, prodaju svoje nekretnine u strogom centru Beograda i sele se na periferiju, mlađi sugrađani više vole da se skuće u centru grada kako ne bi morali da koriste prevoz do centralnog gradskog jezgra.

Upravo takvi će možda biti zainteresovani za jednosoban stan u Jug Bogdanovoj ulici na Zelenom vencu na drugom spratu zgrade sa ukupno tri sprata, koji je oglašen na prodaju.

- U ponudi je jednosobna nekretnina od 31 m na drugom spratu, smeštena u istorijskom i urbanom centru grada Savamali. Stan se prodaje u izvornom stanju, nudeći potpunu slobodu u preuređenju i maksimalnom iskorišćenju prostora. Zahvaljujući svojoj prestižnoj poziciji, ova nekretnina poseduje izuzetan potencijal za dugoročni ili kratkoročni zakup, udoban život u centru grada ili adaptaciju u funkcionalan kancelarijski prostor - piše u oglasu objavljenom na portalu Nekretnine.rs.

Cena ove nekretnine je 143.000 evra, odnosno 4.613 evra po metru kvadratnom.

U oglasu se dodaje i da je stan uknjižen i odmah useljiv, ali da mu je neophodno renoviranje. Ističe se i da nekretnina nema balkon, kao i da zgrada nema lift.