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Ishrana starijih osoba zahteva posebno planiranje, a kada je svakog dana potrebno pripremiti obroke za nekoliko stotina ljudi, količine namirnica brzo postaju velike.

Prema preporukama za planiranje ishrane starijih osoba koje je objavilo hrvatsko Ministarstvo zdravlja Hrvatske, jelovnici u domovima trebalo bi da budu raznovrsni i prilagođeni energetskim i nutritivnim potrebama korisnika, uz uvažavanje njihovih potreba i želja.

Koliko hrane tokom godine može biti potrebno samo jednom domu za stare pokazuje primer Doma za stare i nemoćne osobe "Sveti Antun“ u Karlovcu. Ova ustanova ima kapacitet za 236 korisnika, a samo za jaja, konzervirano povrće, kiselu repu i kupus, marmelade i kompote izdvojiće ukupno 21.595 evra.

Dom može da primi 236 korisnika

Dom "Sveti Antun“ trenutno može da primi ukupno 236 korisnika. Kapacitet je povećan za 11 mesta nakon preuređenja dela prostora.

Na stambenom odeljenju nalazi se 142 korisnika, dok su 94 mesta predviđena na Odeljenju nege i brige o zdravlju, piše Mirovina.hr.

Međutim, kuhinja ove ustanove ne priprema hranu samo za korisnike koji žive u domu. Starijim osobama koje nisu smeštene u ustanovi dostupni su priprema i dostava gotovih obroka.

Prema cenovniku doma, gotov obrok košta četiri evra, dok se dostava dodatno naplaćuje 3,50 evra. Ukupna cena sa dostavom tako iznosi 7,50 evra.

Za godinu dana nabavljaju 40.000 jaja

Za pripremu tolikog broja obroka potrebne su i velike godišnje zalihe hrane.

Prema podacima iz javne nabavke, Dom namirnice nabavlja od tri kompanije – Agrodalma, Perta i Mari-trgovine.

Na spisku su jaja, različite vrste konzerviranog povrća, kisela repa i kupus, kao i marmelade i kompoti. Ukupna vrednost ovih namirnica iznosi 21.595 evra.

Posebno se izdvaja količina jaja.

Dom će za godinu dana nabaviti čak 40.000 jaja veličine L, za šta će izdvojiti 8.400 evra. Dobavljač je kompanija Agrodalm d.o.o.

Računica pokazuje 182 jaja po korisniku

Ako bi se svih 40.000 jaja rasporedilo isključivo među 236 korisnika doma, računica pokazuje da bi na svakog korisnika tokom godine dolazilo približno 182 jaja.

To bi bilo otprilike jedno jaje na svaka dva dana po korisniku.

Naravno, reč je samo o matematičkom poređenju ukupne količine nabavljenih jaja i broja korisnika. Jaja se u kuhinji mogu koristiti i kao sastojak različitih jela, pa se ne može zaključiti da svaki korisnik toliko jaja pojede kao kuvana ili pržena.

Jaja su pritom namirnica koja zahteva pažljivo čuvanje i pripremu. Hrvatski zavod za javno zdravlje upozorava da jela i poslastice sa jajima treba dovoljno termički obraditi i navodi da temperatura u svakom delu hrane treba da dostigne najmanje 78 stepeni kako bi se smanjio rizik od štetnih bakterija.