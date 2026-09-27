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Neobičan trend poslednjih meseci privlači pažnju na TikToku, Redditu i forumima posvećenim putovanjima. Pojedini putnici počeli su da obmotavaju pasoše aluminijumskom folijom, verujući da na taj način mogu da zaštite svoje lične podatke od mogućeg digitalnog očitavanja.

Zašto ljudi stavljaju pasoš u aluminijumsku foliju?

Ovakva praksa zasniva se na strahu da bi neko mogao beskontaktno da očita podatke sa čipa koji se nalazi u savremenim pasošima, i to bez znanja njihovog vlasnika.

Savremeni nemački pasoši, recimo, imaju RFID čip ugrađen u podatkovnu stranicu dokumenta. Kako navodi nemački Savezni ured za bezbednost informacionih tehnologija (BSI), njegova uloga je da omogući brzu i pouzdanu proveru identiteta prilikom prelaska granice.

Na čipu se, pored digitalne fotografije, nalaze podaci poput imena, mesta rođenja, pola, boje očiju, visine i mesta prebivališta. U pasošu se čuvaju i dva otiska prstiju, koji se uzimaju prilikom izdavanja dokumenta.

Upravo zbog toga neki putnici postavljaju pitanje da li bi neko mogao da pristupi tim informacijama, a da oni toga nisu svesni.

Koliki je stvarni rizik?

Ipak, stručna objašnjenja ukazuju na to da je mogućnost neovlašćenog očitavanja podataka u uobičajenim situacijama tokom putovanja veoma mala.

RFID čip u pasošu ima ograničen domet, što znači da bi čitač morao da se nađe praktično neposredno uz dokument. Euronews navodi da je princip sličan beskontaktnom plaćanju, kod kojeg uređaj takođe mora da se približi kartici kako bi komunikacija bila moguća.

Zbog toga se aluminijumska folija, koja može da predstavlja improvizovanu prepreku za radio-talase, uglavnom ne smatra neophodnom zaštitom za putnike.

Osim toga, može da donese i jednu sasvim praktičnu neprijatnost. Svaki put kada je potrebno pokazati pasoš na kontroli, foliju treba skinuti, a potom je ponovo vratiti.

Podaci u pasošu imaju dodatnu zaštitu

U Nemačkoj se podaci sa čipa elektronskog pasoša ne čuvaju u centralnoj državnoj bazi. Registri pasoša koje vode nadležni organi sadrže podatke koji su postojali i pre uvođenja elektronskih pasoša.

Ni biometrijski podaci nisu deo centralne baze. Otisci prstiju ostaju na samom dokumentu.

Prema nemačkom Zakonu o pasošima, podaci o otiscima prstiju koji se koriste prilikom izrade dokumenta moraju biti nepovratno izbrisani nakon što vlasnik preuzme pasoš.

Zbog svega toga, prema stručnim objašnjenjima, obmotavanje pasoša aluminijumskom folijom više predstavlja reakciju na strah od moguće digitalne krađe nego meru koja je neophodna tokom uobičajenog putovanja.