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Banke su u prvoj polovini 2026. rešile osnovane prigovore korisnika finansijskih usluga sa materijalnim efektom od 241,2 miliona dinara, pokazuju podaci koje je Narodna banka Srbije predstavila na današnjoj konferenciji.

Prigoovori građana najčešće se odnose na različite usluge, od plaćanja i kartica do kredita, objasnio je viceguverner NBS Željko Jović.

Prvo prigovor banci, zatim pritužba NBS

Jović je objasnio da građanin koji uoči problem najpre podnosi prigovor banci.

Ako nije zadovoljan njenim odgovorom, može da podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije.

Prema njegovim rečima, veliki deo postupaka završava se već u banci. Naveo je da se prigovori tiču transakcija u platnom prometu i upotrebe kartica, ali i kredita i njihovog odobravanja.

Podaci pokazuju i da je materijalni efekat osnovanih pritužbi korisnika NBS u poslednje tri godine iznosio 212,5 miliona dinara, dok je efekat kontrolnih postupaka u istom periodu bio 209,3 miliona dinara.

Ti iznosi se odnose na različite postupke i periode.

Koliko je novca vraćeno ili ušteđeno građanima

- povraćaj kamata - 5,12 mird dinara

- otpis duga po neaktivnim računima - 2,94 mlrd dinara

- osnovani prigovori koje su rešile banke u prvoj polovini 2026. - 241,2 mln dinara

- osnovane pritužbe korisnika, poslednje tri godina - 212,5 mln dinara

- kontrolni postupci, poslednje tri godine - 209,3 mln dinara

Šta banka mora da pokaže pre potpisivanja kredita

Jović je rekao da broj prigovora i pritužbi vremenom opada i to povezao sa merama koje treba da spreče probleme pre potpisivanja ugovora

Bankarski službenik, kako je objasnio, mora klijentu da predstavi bitne rizike kredita, uključujući mogućnost promene kursa i kamatne stope kada ona nije fiksna.

Klijentu se predočavaju i simulacije promene rate, kao i efektivna kamatna stopa, koja omogućava poređenje ukupne cene kredita među bankama.

NBS, prema rečima viceguvernera, proverava i kako banke u praksi informišu građane pre ugovaranja usluge.