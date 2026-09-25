Slušaj vest

Korpa za prljav veš godinama je bila gotovo obavezan deo svakog kupatila. Praktična jeste, ali u malom prostoru ume da bude pravi problem. Zauzima pod, smeta pri otvaranju vrata, često završi pored veš mašine, a kada je puna, teško je ignorisati činjenicu da se nalazi na najvidljivijem mestu.

Zato se sve više pažnje posvećuje drugačijem rešenju, ormariću sa ugrađenom korpom za veš. Na prvi pogled izgleda kao sasvim običan kupatilski element, a tek kada se otvori, vidi se da je unutra skriven prostor namenjen prljavom vešu.

Upravo je u tome njegova najveća prednost. Umesto da korpa stoji na podu i zauzima dragocene centimetre, veš se odlaže unutar ormarića, pa kupatilo izgleda urednije i vizuelno prostranije.

Zašto je ovo posebno zgodno u malom kupatilu?

Kod malih kupatila svaki centimetar je važan. Klasična korpa može da zauzme prostor koji je potreban za prolaz, otvaranje tuš kabine ili pristup veš mašini. Zidni ili visoki ormarić sa prostorom za veš omogućava da se deo funkcije prebaci sa poda na zid ili u postojeći element.

Još jedna dobra stvar jeste to što se prostor može iskoristiti dvostruko. Donji deo ormarića može da služi za odlaganje veša, dok se iznad njega mogu smestiti peškiri, sredstva za pranje ili kozmetika. A kada se vrata zatvore, prljav veš jednostavno nestane iz vidokruga.

Ne mora da bude samo za kupatilo

Ovakvo rešenje može da bude zanimljivo i u spavaćoj sobi, garderoberu ili hodniku, naročito ako je prostor za kupatilski nameštaj ograničen.