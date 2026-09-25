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Ministarka u tehničkom mandatu je na svom Instagram profilu objavila da je odobren kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture kroz Srbiju

Projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom.

Odgovor ekološkim organizacijama koje su se zalagale za odlaganje izgradnje nove gasne infrastrukture je jasan: ne radi se o povećanju potrošnje fosilnih goriva, već o modernizaciji i jačanju postojećeg sistema, uz podršku energetskoj tranziciji.

Energetska sigurnost i zelena tranzicija idu zajedno - poručila je Dubravka Đedović Handanović.