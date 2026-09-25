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Krov je najizloženiji deo omotača zgrade, pa od njegovog projektovanja i izvođenja u velikoj meri zavise gubici toplote tokom zime, ali i prijatna temperatura u domu tokom leta. Klimatske promene donose sve češće obilne padavine, snažnije vetrove i veće temperaturne oscilacije. Zbog toga se od savremenog krova očekuju veća otpornost, bolja zaptivenost i precizno izvođenje svih detalja.

Danas više nije dovoljno izabrati nekoliko kvalitetnih materijala i spojiti ih. Krov mora da bude pravilno osmišljen kao celovit sistem u kojem svaki sloj ima svoju funkciju i u kojem svi elementi međusobno funkcionišu.

U nastavku donosimo odgovore na pitanja zašto podaci o debljini izolacije i toplotnoj provodljivosti više nisu dovoljni za donošenje dobre odluke, koje osobine razlikuju kvalitetnu izolaciju od prosečne, koje se greške najčešće prave kod novogradnje i renoviranja i koja se rešenja dugoročno najviše isplate.

Zadaci savremenog krova

Klimatske promene pred krovne konstrukcije postavljaju mnogo veće zahteve nego ranije. Tavanski prostori sve češće postaju stambeni, pa se očekuje da u njima zimi bude dovoljno toplo, a leti prijatno i bez prekomernog zagrevanja.

Krov istovremeno mora da štiti objekat od padavina, spreči zadržavanje vode, omogući odvođenje vlage iz konstrukcije, obezbedi zaptivenost i doprinese dugom veku trajanja ugrađenih materijala. Nijedan pojedinačni sloj ne može sam da ispuni sve ove zadatke. Tek pravilno projektovan i kvalitetno izveden krovni sistem omogućava da svi slojevi rade kako treba.

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Krov je ujedno prvi deo objekta koji je direktno izložen vremenskim uslovima. Tokom leta njegova površina može da se zagreje i na više od 70 stepeni Celzijusa, dok je zimi izložena snegu, ledu i velikim temperaturnim razlikama. Tokom cele godine trpi uticaj vetra, UV zračenja i padavina.

Zato izbor krovnog pokrivača nije samo estetsko pitanje. On je važan deo ukupnog sistema zaštite kuće. Ako se ranije uglavnom govorilo o tome kako smanjiti gubitke toplote i troškove grejanja, danas se sve više pažnje posvećuje zaštiti od pregrevanja. U mnogim potkrovnim stanovima upravo visoke letnje temperature predstavljaju najveći problem.

Klima-uređaj može da snizi temperaturu vazduha u prostoriji, ali ne može u potpunosti da ukloni uzroke pregrevanja. Zbog toga zaštita od letnjih vrućina postaje gotovo podjednako važna kao i zaštita od hladnoće tokom zime.

Ukoliko toplota kroz krov prodire tek kasno uveče ili tokom noći, kada prostorije mogu efikasno da se provetre, komfor stanovanja je znatno veći. Jedan od važnih pokazatelja u ovom slučaju jeste fazni pomak prenosa toplote, odnosno vreme koje je potrebno toploti da prođe kroz krovnu konstrukciju.

Upravo zbog toga ovaj parametar postaje sve važniji prilikom izbora izolacije za stambena potkrovlja.

Šta znači kvalitetna termoizolacija?

Kada investitori upoređuju različite termoizolacione materijale, najčešće gledaju njihovu debljinu i toplotnu provodljivost, odnosno lambda vrednost (λ).

Lambda pokazuje koliko dobro određeni materijal provodi toplotu, ali sama po sebi ne govori kako će se čitava krovna konstrukcija ponašati tokom leta, koliko će dobro prigušivati buku, koliko će dugo zadržati svoja svojstva niti koliko će biti osetljiva na greške tokom ugradnje.

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Zbog toga dve izolacije sa sličnom lambda vrednošću u praksi mogu da daju različite rezultate.

Kod planiranja stambenog potkrovlja zato je potrebno sagledati širu sliku. Izolacija treba da doprinese zdravom, udobnom i dugotrajnom prostoru za život, a dobra odluka ne može da se zasniva samo na jednom parametru.

Najskuplje su greške u izvođenju

U građevinarstvu se često raspravlja o tome koji je izolacioni materijal najbolji, ali se mnogo manje pažnje posvećuje kvalitetu njegove ugradnje. U praksi mnogi problemi ne nastaju zbog samog materijala, već zbog grešaka tokom izvođenja radova.

Jedna od najčešćih grešaka jeste oštećenje vazdušno nepropusnog sloja parne brane. Sve može biti pravilno isplanirano na papiru, ali tokom gradnje foliju mogu da probiju električne instalacije, ventilacione cevi, ugradna rasveta ili drugi elementi.

Svaki nekontrolisani otvor omogućava toplom i vlažnom vazduhu iz unutrašnjosti da prodre u konstrukciju, gde može doći do kondenzacije. Posledice mogu biti ozbiljne - vlažna izolacija, pojava buđi, oštećenje drvene konstrukcije i smanjenje energetske efikasnosti objekta.

Sličan problem predstavljaju i toplotni mostovi. Oni mogu izazvati velike gubitke toplote i lokalno hlađenje unutrašnjih površina u blizini rogova, krovnih prozora, dimnjaka i spojeva različitih konstruktivnih elemenata.

Na takvim mestima najpre se može pojaviti kondenzacija, a zatim i buđ.

Za krov zato važi jednostavno pravilo: ceo sistem je dobar onoliko koliko je dobar njegov najslabiji deo.

Koliko centimetara izolacije je dovoljno?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od konstrukcije krova, klimatskih uslova, načina korišćenja potkrovlja i izabranog materijala.

Ipak, dodatni centimetri izolacije često predstavljaju jednu od najisplativijih mera za povećanje energetske efikasnosti. Kada je krov već otvoren tokom renoviranja ili kada se objekat tek gradi, razlika između, na primer, 35 i 40 centimetara izolacije može biti relativno mala u odnosu na ukupnu cenu radova.

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Razlog je jednostavan - veća količina izolacionog materijala jeste skuplja, ali ostali troškovi uglavnom ostaju isti. Ne menjaju se radovi na konstrukciji, skela, unutrašnje obloge i završni slojevi.

Zbog toga je trenutak izgradnje ili renoviranja često najbolja prilika da se krovna izolacija uradi kvalitetnije i deblje.

Koja izolacija je danas najisplativija?

Ne postoji jedan materijal koji je najbolji za svaku kuću i svaku krovnu konstrukciju. Svaka vrsta izolacije ima svoje prednosti i ograničenja, pa je pravilnije govoriti o tome koja je izolacija najpogodnija za određenu namenu.

Šta razlikuje kvalitetnu izolaciju od prosečne? Prilikom izbora termoizolacije posebno treba obratiti pažnju na nekoliko karakteristika: Toplotna provodljivost (λ) - pokazuje koliko dobro materijal provodi toplotu i koliko može da doprinese smanjenju gubitaka toplote.

Koeficijent prolaza toplote krova (U) - pokazuje koliko je efikasna čitava krovna konstrukcija, a ne samo jedan izolacioni materijal.

Fazni pomak prenosa toplote - važan je za zaštitu potkrovlja od pregrevanja tokom leta.

Zapreminska masa i sposobnost akumulacije toplote - masivniji materijali mogu sporije da prenose toplotu kroz konstrukciju.

Zaptivenost - sprečava nekontrolisano strujanje toplog vazduha i smanjuje rizik od kondenzacije.

Kontrola prolaska vodene pare - važna je kako bi konstrukcija ostala suva i dugotrajna.

Protivpožarna bezbednost - posebno je značajna kod krovnih konstrukcija.

Zvučna izolacija - može imati veliku ulogu kod zaštite od kiše, grada i saobraćajne buke.

Mehanička stabilnost i otpornost na sleganje - izolacija treba da zadrži projektovana svojstva tokom više decenija.

Otpornost na vlagu i sposobnost sušenja konstrukcije - važni su za dug vek trajanja krova.

Uticaj na životnu sredinu - od proizvodnje materijala do mogućnosti reciklaže.

Jednostavnost i preciznost ugradnje - čak i kvalitetan materijal može izgubiti deo svojih prednosti ako nije pravilno ugrađen.

Među kvalitetnijim rešenjima nalaze se materijali koji, osim dobre termozaštite, omogućavaju i veliki fazni pomak, dobru sposobnost akumulacije toplote, dug vek trajanja i stabilna svojstva tokom više decenija.

Takva rešenja naročito su pogodna za stambena potkrovlja, gde je letnji komfor gotovo podjednako važan kao i energetska efikasnost tokom zime.

Među materijalima koji se često koriste nalaze se staklena i kamena vuna, kao i duvana celulozna izolacija. Njihova primena zastupljena je i kod kvalitetnih novogradnji i kod renoviranja postojećih objekata.

Dobar odnos cene i kvaliteta mogu ponuditi i materijali koji, uz odgovarajuću debljinu i pravilnu ugradnju, ispunjavaju zahteve savremene gradnje. Tu spadaju beli i grafitni EPS, odnosno stiropor, kao i ploče od drvenih vlakana.

Kod izbora materijala ne treba gledati samo početnu cenu. Kod krova razlika u početnom ulaganju često predstavlja relativno mali deo ukupne vrednosti objekta, dok posledice loše odluke mogu trajati decenijama.

Dobar krov je uvek sistem

Jedna od čestih grešaka jeste posmatranje svakog materijala kao zasebnog proizvoda.

Krovni pokrivač, ventilacioni sloj, sekundarni krovni sloj, termoizolacija, vazdušno nepropusna ili parna brana, konstrukcija i unutrašnja obloga nisu nezavisni elementi. Oni su delovi jednog sistema.

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Ako jedan od njih ne obavlja svoju funkciju kako treba, problem se pre ili kasnije može pojaviti na drugom mestu.

Zato prilikom planiranja nije najvažnije pronaći „najbolju izolaciju“, već napraviti najbolju kombinaciju materijala i detalja koji će biti pravilno izvedeni.

Dobar krov počinje na crtežu, ali se njegova stvarna vrednost potvrđuje tek na gradilištu. Iskusan projektant, kvalifikovani izvođači radova i kvalitetan stručni nadzor mogu imati veći uticaj na konačan rezultat nego sama činjenica da je izabran skuplji izolacioni materijal.

Odlučuje se za narednih nekoliko decenija

Termoizolacija krova predstavlja dugoročnu investiciju u udobnost stanovanja, zdravlje ukućana, niže troškove energije i kvalitet života.

Zato prilikom izbora ne treba gledati samo debljinu izolacije ili lambda vrednost. Podjednako važni mogu biti fazni pomak, sposobnost akumulacije toplote, zaptivenost, pravilna kontrola vlage, protivpožarna i zvučna zaštita, kao i kvalitet same ugradnje.

Samo usklađen rad svih slojeva krovne konstrukcije može da obezbedi da potkrovlje bude prijatno zimi i leti, ali i da takva svojstva zadrži tokom narednih nekoliko decenija.

Dobar krov je onaj kod kojeg svaki sloj ima svoju funkciju, a svi zajedno obezbeđuju trajan, bezbedan i energetski efikasan prostor za život.

U tome je razlika između krova koji samo pokriva kuću i krova koji zaista štiti dom.