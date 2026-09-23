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Za tri hiljade evra, u selima oko Zrenjanina može se kupiti stara vikendica spremna za renoviranje. Na obale Tise i Tamiša dolaze Beograđani, Novosađani, stranci, pa i mladi ljudi koji kupuju nekretnine u ovom kraju.

Cena zavisi od stanja u kom se objekat nalazi i njegove lokacije. Skromniju vikendicu kojoj je potrebno renoviranje i ulaganje moguće je pazariti za tri hiljade evra, dok je za renovirane objekte, u koje novi vlasnik može odmah da se useli, potrebno izdvojiti između 40 i 50 hiljada evra.

Najpopularnije lokacije za kupovinu ovakvih nekretnina su područja oko Tise i Tamiša, ali i reke Begej.

Među traženim lokacijama su popularna izletišta i vikend naselja kao što je Babatovo, koje se nalazi na obali reke Tise kod sela Elemir, zatim Aradac, kao i okolina Žabaljskog mosta (naselje Čikmeže). Tu su i Kutine u okolini Zrenjanina, Klek i Klečki vinogradi, Fazanska šuma, kao i mesta poput Knićanina, Čente, Orlovata, te Perleza i obližnjeg naselja Tiganjica.

Glavni klijenti su Beograđani i Novosađani, a na tržištu se pojavljuje i sve više stranih državljana. Rusi, Kinezi i Sirijci pokazuju interesovanje za seoska područja u Banatu.

Foto: Kurir

Pored njih, nekretnine kupuju i veoma mladi ljudi. Naša sagovornica ističe da čak i oni rođeni 2005. godine kupuju kuće u ovom kraju, oslanjajući se na stabilne poslove i bankarske kredite.

Tržište nekretnina u srednjem Banatu doživelo je promene tokom pandemije koronavirusa, kada je zabeležen porast potražnje za kućama van gradskih sredina.

"Zbog te velike potražnje koja traje od pandemije, broj dostupnih nekretnina na tržištu se primetno smanjuje", napominje agent za prodaju nekretnina Danijela Radovančev.

Neki od ovih objekata postaju i poslovna investicija. Primetan je trend prenamene kuća i vikendica u turističko-ugostiteljske objekte.