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Srbija ima nameru da do 1. maja 2028. godine ima nameru obriše držaoce iz katastra. Svako ko je upisan kao držalac, a ne kao vlasnik, odnosno ne upiše prava svojine, katastar će ga automatski izbrisati.

Advokat Nemanja Rodić objašnjava da će do maja 2028. godine kada je ustanovljen krajnji rok za konverziju državine u svojinu, najvažnije pitanje biti kako je stečena nepokretnost.

U praktičnom smislu, držalac je osoba koja može imati pravo da koristi ili uživa određenu nepokretnost, a da nema pravo da je proda ili na drugi način otuđi kao njen vlasnik.

"Prva stvar je državina, da se razgraniči zemljište i objekat. Kada je zemljište u pitanju, državina je upisivana po raznim osnovima, u smislu da neko dobija na korišćenje zemljište u svrhu izgradnje objekta. To se najčešće od opština dobijalo, pa onda neko je dobijao samo na zakup, 99 godina, u neku drugu svrhu. I to je svaki osnov različit, da bi se eventualno sada, kada do tog čuvenog maja 2028, treba da se potpuno obriše državina i ustanovi svojina. Glavna stvar za odlučivanje će biti osnov: kako je ko stekao tu nepokretnost. Držalac nepokretnosti kao objekta najčešće je držalac nelegalnog objekta, budući da se državina najčešće odnosi upravo na takve objekte", kaže Rodić.

Napominje da državina predstavlja samo faktičko korišćenje nepokretnosti, što u praktičnom smislu podrazumeva, na primer, život na placu i njegovo korišćenje.

S druge strane, svojina obuhvata širi skup ovlašćenja: vlasnik nepokretnost može da koristi, proda, iznajmi, kupi ili optereti hipotekom, odnosno da njome raspolaže na različite načine. Dakle, državina podrazumeva samo korišćenje nepokretnosti, dok svojina obuhvata korišćenje i raspolaganje njome.

"Ako do tog maja ne prebacite na zemljištu državinu u svojinu, kao i na objektu, samo će se prepisati status kako jeste na zemljištu. To znači: postoji šansa da izgubite i državinu i da država upiše na sebe pravo svojine. Nakon toga, moći ćete to da dokazujete i tužbom svojinu, ali to je mnogo veća procedura, zato sad treba, to mora preko advokata, da se uđe u postupak konverzije iz državine u svojinu, naravno, ako za to postoje uslovi", poručuje advokat, piše za Euronews Srbija.