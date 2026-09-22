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"Pare su za trošenje, potrošiću ih u kafani", "Taman će mi dobro doći da platim račun za struju", "Možda kupim cipele...", samo su neki od odgovora naših sugrađana na pitanje kako će potrošitit 6.000 dinara državne pomoći koji su danas legli na račune.

Banka "Poštanska štedionica" koja je odabrana i jedina isplaćuje ovu vrstu pomoći tačno od 8.00 imala je na raspolaganju novac za isplatu sugrađanima. Ispred filijale ove banke u Ju biznis centru u Novom Beogradu našla se i ekipa Kurira. Umesto očekivane gužve ispred banke nije bilo nikoga.

- Ni penzioneri nisu kao što su nekad bili. Ni oni više ne ustaju rano, doći će tek od 11 sati - rekla je uz osmeh bankarska službenica.

Kad smo već tu, rekoh, taman da podignem svojih 6.000 dinara, a i da se uverimo kako izgleda procedura. Bila je dovoljna lična karta, službenica proveri da građanin ima pravo na novac, ispunila je nalog koji se potpiše i dobijete novac na ruke. Sve u svemu procedura nije trajala više od nekoliko minuta.

Kako ćete potrošiti novac

Pravo na državnu pomoć imaju svi punoletni građani Srbije. Isplata će trajati do 25. septembra, a podeljena je u dve faze. Prvi su novac dobili građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, kojima se sredstva isplaćuju direktno iz Akcionarskog fonda. Takođe, isplaćuju se penzioneri, invalidi, korisnici novčane socijalne pomoći. Novac je automatski uplažen i zatvorenicima.

Od srede do petka (23. - 25. septembar) biće realizovane uplate za sve ostale punoletne građane koji su samostalno podneli prijavu putem portala Uprave za trezor u predviđenom roku.

Foto: Kurir

Ibrahim Bešimović je penzioner i među prvima se jutros pojavio isped filijale Poštanske štedionice na Novom Beogradu.

- Došao sam da podignem 6.000 dinara koje država daje. Već sam isplanirao da ih utrošim za svakodnevne potrebe. Nama penzionerima svaka pomoć dobro dođe, a ovaj novac mi mnogo znači.

Već sam dobio deo pomoći kao penzioner. Platim račune i sve što mi treba za život. Ali, imam dovoljno, nama penzionerima ne treba mnogo - skromno je rekao Ibrahim.

Foto: Kurir

Ljuba Arizanović je takođe došao da podigne 6.000 državne pomoći i tačno zna kako će utrošiti ovaj novac.

- Imam trojicu unuka - Vukana, Rastka, Bogdana i unuku Anđeliju, ja sam srećan čovek i živim za njih. Sve, čak i više od tih 6.000 dinara otići će na njih. Srećan sam što ih imam i što imam novca da trošim na njih - kazao je on.

Foto: Kurir

Humana Teodora

Teodora Jankulov je mlada devojka koja se takođe prijavila za državnu pomoć od 6.000 dinara. Međutim, ona i njena porodica su odlučili da taj novac utroše na malo drugačiji način, a ne na sebe.

- Mi u porodici smo razgovarali kako da potrošimo te pare i odlučili smo da taj novac uplatimo za lečenje nekog bolesnog deteta. Nas troje je punoletno u porodici tako da ćemo tih 18.000 dinara dati u humanitarne svrhe. Nekako mi se čini da je to najbolji način da se ovaj novac utroši - poručila je Teodora.

Prava naslednika

Pravo na novac iz Akcionarskog fonda imaju i naslednici čiji najbliži srodnici, najčešće roditelji su bili vlasnici akcija. Ova informacija je izazvala nedozmice u javnosti, ali kako nam je objasnila zaposlena u banci "Poštanska štedionica" dobili su tačne instrukcije kako se ovaj novac isplaćuje.

- Dovoljno je da dođete na šalter bilo koje naše banke i donesete lični kartu kao i pravosnažno rešenje nakon ostavinskog postupka u kome je naznačeno da naslenici dobijaju i pravo na akcije.Ukoliko je u rešenju navedeno više naslednika službenik će isplatiti samo vas deo, znači niko ne može podići vaš novac umesto vas. U slučaju nilo kakvih neodumica u svakoj filijali je obezbeen pravnik koji dežura i koji će rešiti eventualne probleme - kazala je službenica.

Foto: Kurir

Podsećamo, građanima koji su podneli prijavu, kao i penzionerima i socijalnim slučajevima, novac se uplaćuje isključivo u Banci Poštanska štedionica. Ukoliko građanin nema otvoren račun u ovoj banci, sistem mu je automatski i potpuno besplatno otvorio poseban namenski račun za isplatu ove pomoći.

4,9 miliona isplata Banka Poštanska štedionica objavila je da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći.

Samo danas, 22. septembra, isplatom je obuhvaćeno 4.313.062 građana po osnovu novčane naknade iz sredstava Akcionarskog fonda, kao i 574.480 građana u prvom talasu isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara.

To znači da je u jednom danu obuhvaćeno gotovo 4,9 miliona isplata.

Isplate se nastavljaju 23, 24. i 25. septembra građanima koji su svoje pravo ostvarili putem prijave preko portala Uprave za trezor.

Sa druge strane, nosiocima prava iz Akcionarskog fonda novac ne leže nužno u Poštansku štedionicu, već na račun u onoj banci koji je ranije otvoren za isplatu dividendi od besplatnih akcija (naziv banke dostupan je proverom statusa na portalu Trezora).

Za podizanje novca na šalterima neophodno je priložiti važeću ličnu kartu.Građani koji več primaju platu ili penziju preko računa banke "Poštanska štedionica" novcem mogu raspolagati u skladu sa redovnim pravilima svoje banke.

Važno je napomenuti da građani koji su se prijavljivali imaju rok od godinu dana da podignu novac, dok za nosioce prava iz Akcionarskog fonda ne postoji vremensko ograničenje.

Kako su jutros saopštili iz banke "Poštanskaštedionica", radi bržeg rada organizacionih delova Banke i Pošta Srbije, Banka će privremeno ograničiti dostupnost mobilnog i elektronskog bankarstva. Svi ostali kanali za raspolaganje sredstvima funkcionišu redovno.

Građanima su na raspolaganju 241 ekspozitura Banke, 1.533 organizacione jedinice Pošte Srbije, 627 bankomata Banke i 241 bankomat Pošte Srbije - ukupno 2.642 lokacije i bankomata širom Srbije.

Svi raspoloživi resursi Banke angažovani su, kako je navedeno, kako bi ovaj obiman posao bio realizovan sigurno, brzo i organizovano.

Ekspoziture rade u punom kapacitetu, a zaposleni i prateće službe Banke spremni su da građanima pruže neophodnu podršku.