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U skladu sa tim, pružaoci platnih usluga su izvršili unapređenja u svojim aplikacijama mobilnog bankarstva i na osnovu toga omogućeno je da se proces za iniciranje plaćanja putem usluge "Prenesi" može pokrenuti i iz trećih aplikacija ili drugih rešenja.

Viber je prva kompanija koja je omogućila servis za svoje korisnike kroz upotrebu PayChat četbota, a koji je zasnovan na navedenom standardu. PayChat servis omogućava da kroz razmenu poruka u okviru Viber aplikacije korisnici mogu na vrlo jednostavan način da upute zahtev za prijem novčanih sredstava prema drugom korisniku ili da pokrenu prenos novca ka primaocu plaćanja samo putem broja mobilnog telefona.

Važno je istaći da se transakcije započete putem navedenog servisa izvršavaju u okviru sigurnog okruženja aplikacije mobilnog bankarstva i usluge "Prenesi", dok se na strani Viber aplikacije realizuje komunikacija između platioca i primaoca plaćanja.

Rešenje koje je implementirano u okviru aplikacije Viber predstavlja konkretan primer kako se novi standard može primeniti. Istovremeno, standard pruža osnovu za razvoj drugih inovativnih rešenja, prilagođenih različitim digitalnim kanalima i svakodnevnim potrebama građana i privrede.

Narodna banka Srbije na ovaj način nastavlja da unapređuje nacionalnu infrastrukturu instant plaćanja i stvara uslove za razvoj novih servisa, uz očuvanje njihove sigurnosti i pouzdanosti.