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Krečenje je jedan od onih poslova koje mnogi odlažu do poslenjeg trenutka. Iako na prvi pogled izgleda jednostavno - treba vam nekoliko kanti boje, valjak, četka i vremena za rad, često se ispostavi da ipak ne možete sami već treba pozvati majstora. E, tu nastaje problem.

Zbog manjka molera cene krečenja su otišle nebu pod oblake, a najčešće treba zakazati unapred kao da idete kod doktora, a ne majstora.

U računicu moleri osim materijala uračunavaju svoj rad, zaštitu nameštaja, pripremu zidova, gletovanje, brušenje i više slojeva boje, pa konačan iznos može biti znatno veći nego što su vlasnici stanova očekivali.

Posebno je važno gde se stan nalazi. Cena molerskih radova nije ista u, recimo, Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a razlika može biti i više stotina evra za isti posao i stan iste kvadrature.

Prema trenutno dostupnim cenovnicima i ponudama koje se mogu naći u oglasima i na internetu, osnovno krečenje najčešće košta od 1,5 (u Nišu) do 3,5 evra (u Beogradu) po kvadratnom metru, dok kompletni radovi sa ozbiljnijom pripremom zidova mogu koštati višestruko više.

Treba, međutim, imati na umu da se kod molera kvadratura često ne računa prema podnoj površini stana, već prema ukupnoj površini zidova i plafona koji se kreče. Ali, krenimo redom

Beograd: Od 2,5 i 3,5 evra po kvadratu

U Beogradu se za klasično krečenje zidova i plafona sa dva premaza plaća od 2,50 do 3,50 evra po kvadratnom metru. Krečenje u tri ruke je skuplje i košta od 3,20 do 4,20 evra po kvadratu.

Ako je potrebno gletovanje i brušenje, onda cena skače do 6 ili čak i 8 evra po kvadratu u zavisnosti od toga šta je sve uračunato u cenu. Prajmer, odnosno podloga, obračunava se dodatno, dok se zaštita podova, nameštaja i stolarije takođe može naći kao posebna stavka.

To znači da ponuda koja na prvi pogled deluje kao 3,5 evra po kvadratu ne mora na kraju ostati na tom iznosu ako zidovi nisu u dobrom stanju.

Foto: Bombaert Patrick / Alamy / Profimedia

Valja napomenti da kombinovanje više boja i zahtevniji prelazi dodatno poskupljuju radove, dok su dekorativne tehnike kao što je recimo sahara, može da ide i do 20 evra kvadratu.

Dakle, za Beograd se kao okvirna cena za jednostavno osvežavanje zidova može uzeti 2,5 do 3,5 evra po kvadratu, ali samo ako se radi o relativno očuvanoj površini kojoj nije potrebna velika priprema.

Novi Sad: Početna cena oko 2,5 evra

U Novom Sadu se mogu pronaći ponude molera koji osnovno krečenje naplaćuju 2,5 evra po kvadratnom metru. Međutim, kako navodi jedan novosadski majstor ovo je samo početna cena krečenja po kvadratu, uz napomenu da konačan iznos zavisi od veličine površine, broja slojeva, visine plafona, stanja zidova i vrste boje. Kod tamnijih i intenzivnijih nijansi često je potrebno više slojeva kako bi se dobila ujednačena boja.

Posebna stavka može biti i krečenje plafona, jer je posao zahtevniji i sporiji nego rad na zidovima.

Moleri često navode da je krečenje belom bojom u dva premaza, zajedno sa materijalom, košta od 2 do 5 evra po kvadratnom metru.

Radovi dodatno i višestruko poskupljuju ukoliko je potrebno čišženje, gletovanje, brušenje zidova, pa zaštitni premaz pre boja... Zbog toga ni jedan majstor neće reći fiksno koliko košta krećenje po kvadratu većće u cenu uračunati i druge troškove.

Niš je trenutno povoljniji

U Nišu je cena osnovnog krečenja, barem prema cenama lokalnih majstora na internetu, nešto niža nego u Beogradu.

Za standardno belo krečenje navodi se raspon od 1,5 do 2,5 evra po kvadratnom metru.

To je otprilike upola manje nego za sličan i isti posao u Beogradu. Međutim, i niški moleri ističu da konačna cena zavisi od konkretnog objekta i stanja zidova.

Foto: Minerva Studio/Shutterstock

Kako ističe jedan niški moler koji svoje usluge reklamira na internetu krečenje u belo je 2 evra po kvadratu, ukoliko koristi akrilne boje onda je to 3 evra, dok gletovanje radi po dogovoru.

Koliko košta krečenje stana od 60 kvadrat?

Da bismo što slikovitije prikazali cene uzeli smo standardan stan od 60 kvadrata. Prilikom računanja majstor obračunava sve površine za krečenje i plafone što znači da kreči mnogo više od 60 kvadrata koliki je stan. Jedan od načina za grubu procenu ukupne površine za krečenje jeste da se podna površina stana pomnoži sa tri.

To bi značilo da stan od 60 kvadrata može imati oko 180 kvadrata površine zidova i plafona za krečenje.

Ako je cena 3,5 evra po kvadratu, sama stavka krečenja iznosila bi oko 630 evra. I to samo osnovno, takozvano higijensko krečenje.

Međutim, treba imati u vidu da stvarna površina može biti manja ili veća, u zavisnosti od visine plafona, rasporeda prostorija, veličine prozora i vrata, kao i drugih elemenata koji se ne kreče.

Priprema zidova

Cena samog krečenja često je samo jedan deo računa. Ako su zidovi ispucali, neravni, imaju stare slojeve boje koji se ljušte ili su ostale rupe od eksera i drugih intervencija, pre valjka mora da se uradi priprema.

Tada dolaze gletovanje, brušenje, sanacija pukotina i nanošenje podloge.

Upravo zbog toga dva stana iste kvadrature mogu imati potpuno različite račune.

Recimo, ako stan od 60 kvadrata samo krečite u dve ruke po ceni od 3,5 evra po kvadratu, to će vas koštati 630 evra, dok je dodatna priprema - šmirglanje i gletovanje dodatno naplaćuje još 180 evra, pa je ukupna cena molera 810 evra.

Zato ponuda od, recimo, 3 evra po kvadratu i ponuda od 6 ili 7 evra ne moraju nužno značiti da jedan majstor naplaćuje dvostruko više za isti posao.

Moguće je da prva cena podrazumeva samo dva premaza na već pripremljenom zidu, dok druga uključuje kompletan proces pripreme. Zato je savet da se dobro raspitate kod majstora šta sve uljučuje u cenu, sve stavite na papir pre nego što odlučite koga ćete angažovati.

Cene krečenja po kvadratu Osnovno krečenje Beograd - oko 2,5 -3,5 evra po kvadartu. Dodatno se mogu naplatiti priprema, gletovanje, zaštita i materijal Novi Sad - oko 2,5 evra po kvadratnom mestru. Konačna cena zavisi od stanja zidova, broja slojeva i vrste boje

Niš - od 1,5 do 2,5 evra po kvadratu. * Ovo su orijentacione cene preuzete iz oglasa molera



Foto: Shutterstock

Koliko košta gletovanje?

Gletovanje je jedna od stavki koja najviše može da podigne konačan račun. I tu opet zavisi da li se zidovi gletuju jednom ili dva puta, da se bruse nakon toga. Cena je najčešće od 2,80 do 5,50 evra po kvadratnom metru.

Kada se na tome doda krečenje, lako se dolazi do ukupne cene od više stotina evra. Još jedna stvar koju treba proveriti pre nego što se dogovori posao jeste da li je u cenu uključena boja.

Neki majstori daju cenu samo za rad, dok drugi nude cenu u kojoj su uračunati boja, podloga i drugi materijali. To je posebno važno kada se bira kvalitetnija ili periva boja. Razlika u ceni materijala može biti velika, a kod većih površina nekoliko stotina dinara razlike po litru ili kanti lako postaje ozbiljan iznos.

Zato je najbolje da se pre početka radova dobije ponuda u kojoj jasno piše šta je uračunato: rad, materijal, broj premaza, zaštita nameštaja i podova, priprema zidova, gletovanje i čišćenje nakon završetka posla.

Najjeftinija ponuda nije uvek i najjeftiniji posao

Kada upoređujete cene molera, najvažnije je da se porede iste stavke. Ako jedan majstor traži 2,5 evra po kvadratu za dva sloja bele boje, a drugi 5 evra za gletovanje, brušenje, podlogu, zaštitu i dva premaza, direktno poređenje nije moguće.

Zbog toga stručnjaci i sami izvođači uglavnom naglašavaju da se cena određuje tek kada se vidi stanje zidova.

Za vlasnika stana najbezbednija računica je zato da unapred izmeri približnu površinu, fotografiše zidove i zatraži nekoliko detaljnih ponuda. Tek kada se vidi šta je uključeno u cenu, može se utvrditi da li je ponuda zaista povoljna.