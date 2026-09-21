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Kada počne grejna sezona, račun za energiju postaje jedna od najvećih mesečnih stavki u mnogim domaćinstvima. Zbog toga status energetski ugroženog kupca može da napravi veliku razliku.

Prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike, tokom prethodne grejne sezone računi za struju, gas ili grejanje umanjeni su za oko 193.000 domaćinstava.

Umanjenje je, u zavisnosti od energenta i kategorije korisnika, iznosilo između 20 i 60 odsto.

Ko može da dobije umanjenje?

Pravo nije namenjeno samo jednoj grupi građana.

Ministarstvo navodi korisnike novčane socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka i uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, kao i domaćinstva slabijeg materijalnog položaja koja ispunjavaju propisane uslove.

Kako prijaviti problem sa grejanjem Foto: Kurir Televizija

Pravo su koristili i pojedini borci i vojni invalidi. Posebnu grupu čine penzioneri sa minimalnim penzijama kojima je tokom prethodne grejne sezone umanjenje računa za električnu energiju od 1.000 dinara mesečno omogućeno po automatizmu.

Koliki prihod sme da ima domaćinstvo?

Kriterijumi zavise i od broja članova porodice.

Prema iznosima koje je Ministarstvo objavilo nakon usklađivanja, pravo po osnovu materijalnog položaja moglo je da ostvari jednočlano domaćinstvo sa mesečnim prihodom do 25.387,88 dinara. Za dvočlano domaćinstvo granica je 40.238,31 dinar, za tročlano 55.088,73, a za četvoročlano 69.939,16 dinara.

Kod petočlanih domaćinstava prag je 84.789,58, a kod šest članova 99.640,01 dinar. Za svakog narednog člana granica se dodatno povećava za 14.850,43 dinara. Pošto se kriterijumi periodično usklađuju, građani bi pre prijave trebalo da provere trenutno važeće iznose.

Nije isti popust za struju i grejanje

Važno je i ovo.

"Do 60 odsto“ ne znači da će svako dobiti račun za struju manji za 60%.

Foto: Shutterstock

Prema Ministarstvu, umanjenje računa za električnu energiju može da ide do 40 odsto, dok kod toplotne energije može da dostigne do 60 odsto. Konkretno umanjenje zavisi od statusa korisnika, energenta i propisanih kriterijuma.

Zahtev ne mora da čeka zimu

Još jedna važna stvar jeste da se zahtev za status energetski ugroženog kupca ne podnosi samo nekoliko nedelja pred grejnu sezonu.

Ministarstvo navodi da se zahtevi podnose tokom cele godine u jedinicama lokalne samouprave. Građanin se prilikom prijave opredeljuje da pravo koristi za umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje.

Zato porodica koja ispunjava uslove, a nikada nije proverila ovo pravo, možda pred narednu grejnu sezonu ima važniju računicu od još jednog saveta kako da smanji termostat. jer najveća ušteda za neke građane možda ne počinje na radijatoru, već podnošenjem zahteva.