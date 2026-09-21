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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi  117,4038 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Kada je u pitanju američki dolar on će se danas prodavati za 102,3038 dinara. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 102,4466 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,0 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,9 odsto, a od početka godine 2,5 odsto.

Biznis Kurir

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