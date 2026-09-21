Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto, saopštila je NBS.
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Pre nego što krenete u menjačicu obavezno preverite kurs: Ovo su nove cifre koje jutros objavila NBS
- Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4038 dinara, uz neznatnu promenu u odnosu na petak.
- Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.
- Dolar se danas prodaje za 102,3038 dinara, dok je indikativni kurs 102,4466 dinara.
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4038 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Kada je u pitanju američki dolar on će se danas prodavati za 102,3038 dinara. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 102,4466 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,0 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,9 odsto, a od početka godine 2,5 odsto.
Biznis Kurir
|117,4038
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