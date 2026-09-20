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Međutim, izgled jajeta sam po sebi nije dokaz porekla, pa ni boja ljuske, veličina ili boja žumanca ne mogu pouzdano da potvrde da su jaja zaista iz domaćeg uzgoja.

Mnogo je važnije obratiti pažnju na podatke koje prodavac mora da obezbedi kupcu i na oznake koje omogućavaju da se utvrdi poreklo i način uzgoja.

Nemojte verovati samo priči prodavca

Prva stvar koju kupac može da uradi jeste da pita ko je proizvođač i odakle jaja dolaze, umesto da se osloni samo na rečenicu „moja su, od mojih kokošaka“. Propisi za jaja namenjena neposrednoj prodaji predviđaju da kupcu budu dostupni određeni podaci, uključujući klasu, težinsku grupu, rok trajanja, način uzgoja koka i objašnjenje proizvodnog koda koji se nalazi na jajetu. Zato ozbiljan prodavac ne bi trebalo da ima problem da objasni šta zapravo prodaje.

Još jedna važna stvar je da reč „domaće“ ne znači automatski organsko, slobodni uzgoj ili bolji kvalitet. To su različite stvari koje ne treba mešati, pa jaje može biti proizvedeno u Srbiji, a da kokoške budu držane na različite načine. Ako kupac želi da zna kako su kokoške uzgajane, odgovor se traži u oznaci načina uzgoja, a ne u tome da li jaje izgleda „seoski“.

Cena jaja već od 12 dinara po komadu Foto: Dijana Šćekić

Pogledajte šta piše na jajetu

Najkorisniji trag nalazi se upravo na samom jajetu. Kod jaja A klase proizvođački kod sastoji se od broja koji označava način uzgoja, oznake države porekla i broja objekta u kojem se uzgajaju koke nosilje. Za Srbiju je oznaka države RS, dok prvi broj pokazuje način uzgoja.

Tako, na primer, 0 znači organski uzgoj, 1 slobodni uzgoj, 2 podni uzgoj, a 3 kavezni odnosno baterijski uzgoj.To znači da vam prvi broj može odmah reći nešto veoma konkretno o uslovima u kojima su kokoške držane, dok oznaka RS govori da je država porekla Srbija. Nije, dakle, dovoljno da prodavac kaže „domaće“: postoji i konkretna oznaka koja daje mnogo više informacija.

Šta ako su jaja neupakovana?

Kod jaja koja se prodaju neupakovana, propis predviđa da informacije budu dostupne na mestu gde su jaja izložena za prodaju, uključujući način uzgoja i objašnjenje proizvođačkog koda. Ovo je posebno važno na pijaci, gde kupac možda neće dobiti klasičnu kartonsku kutiju sa svim podacima kao u prodavnici. Zato slobodno pitajte prodavca da pokaže ili objasni podatke koji se odnose na jaja.

Ako jaja nemaju nikakvu oznaku, a prodavac samo usmeno tvrdi da su „domaća“, kupac nema isti nivo informacija kao kada postoji propisana oznaka i podaci o proizvodu. Naravno, to ne znači automatski da su takva jaja lažna, ali znači da samo na osnovu izgleda i priče ne možete pouzdano da utvrdite poreklo.

Foto: RTV Mag printscreen

Boja žumanca nije dokaz

Jedna od najčešćih zabluda jeste da tamno narandžasto žumance znači da je jaje sigurno „pravo domaće“. Nije baš tako. Izgled žumanca može da zavisi od ishrane kokošaka, pa njegova boja sama po sebi nije pouzdan način da se utvrdi poreklo jajeta. Isto važi i za boju ljuske: bela ili braon ljuska ne govore da li je jaje domaće, organsko ili iz nekog određenog načina uzgoja.

Zato ni trikovi poput „razbij jedno pa ćemo po boji odmah znati“ nisu prava provera porekla. Potrošač može da proceni svežinu, izgled i kvalitet jajeta, ali ne može golim okom da potvrdi priču da je jaje proizvedeno baš u gazdinstvu koje prodavac navodi. Za to služe oznake, podaci o proizvođaču i sistem sledljivosti koji prati proizvodnju i promet jaja.

kartoni jaja Foto: T.s.

Šta zapravo plaćate?

Kada za „domaća jaja“ platite više, zapravo ne treba da plaćate samo priču i lepu ambalažu ili korpu na pijaci. Potrošač treba da zna odakle proizvod dolazi, kako su koke uzgajane i koji je rok trajanja, a upravo su to informacije koje propisi predviđaju za jaja u prometu. Ako je prodavac spreman da objasni poreklo i pokaže potrebne podatke, kupac ima mnogo bolju osnovu za odluku.

I još nešto važno: oznaka „Srpski kvalitet“ nije oznaka koja se automatski odnosi na sva domaća jaja. Ministarstvo poljoprivrede navodi da se tom nacionalnom oznakom mogu označavati određene kategorije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji ispunjavaju posebno propisane uslove, a sama činjenica da je nešto proizvedeno u Srbiji ne znači da nosi tu oznaku.

Na kraju, pravilo za pijacu je zapravo veoma jednostavno: ne birajte jaja samo po tome kako izgledaju i ne plaćajte veću cenu samo zato što je prodavac rekao „domaća“. Pogledajte oznaku, pitajte za poreklo, proverite način uzgoja i tražite informacije na koje imate pravo jer jaje može da izgleda potpuno isto kao ono iz seoskog kokošinjca, ali tek podaci o njegovom poreklu mogu da pokažu šta se zaista nalazi pred vama.