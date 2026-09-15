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Subvencije se odnose na različite mere, a građani zainteresovani za ovu vrstu pomoći treba da prate javne pozive koje raspisuju njihove lokalne samouprave. Direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura govorio je za "Kurir televiziju" o samoj proceduri za prijavljivanje.

- Najbitnije za naše građane jeste da prate kada njihove opštine i gradovi raspisuju javne pozive. Sama prijava iz godine u godinu sve je jednostavnija: građani treba da popune prijavni obrazac sa osnovnim podacima o domaćinstvu i pribave predračun radova od izvođača sa liste njihove opštine ili grada.

Uz to se dostavljaju očitana lična karta, fotokopija računa za električnu energijusa potrošnjom većom od 80 kWh mesečno kako bi se potvrdilo da neko zaista živi u tom domaćinstvu, kao i dokaz o vlasništvu i legalnosti objekta - započeo je Macura.

Foto: Kurir Televizija

Najveće interesovanje za zamenu stolarije

Prema podacima Uprave, građani su najveće interesovanje pokazali za zamenu stolarije.

- Kroz javne pozive više od 50 odsto građana bilo je zainteresovano za meru zamene stolarije.

Takođe, po pozivu iz 2023. godine koji se trenutno sprovodi, imamo obrađenih 8.000 ugovora, od kojih se više od 1.150 odnosi na energetsku sanaciju, odnosno ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije. Iz toga možemo zaključiti da su naša domaćinstva i građani izuzetno dobro shvatili značaj energetske efikasnosti i uvođenja obnovljivih izvora energije.

02:49 Milan Macura: Najugroženija domaćinstva mogu dobiti i do 90% subvencija Izvor: Kurir televizija

Subvencije do 90 odsto za najugroženija domaćinstva

Macura je istakao da je cilj programa da što veći broj domaćinstava smanji potrošnju energije i troškove, ali i da se poveća korišćenje obnovljivih izvora energije.

- Građani kroz ovaj program mogu da dobiju do 55 odsto subvencija za pojedinačne mere energetske efikasnosti, kao i do 65 odsto za pakete mera. Kada je reč o socijalno najugroženijim kategorijama domaćinstava, oni mogu ostvariti i do 90 odsto iznosa vrednosti radova.

Značajno je istaknuti da ukoliko se jedno domaćinstvo opredeli za napredni paket mera, koji obuhvata zamenu stolarije, ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije, postavljanje termičke izolacije i ugradnju toplotne pumpe može da ostvari subvenciju čak do 1.404.000 dinara, odnosno oko 12.000 evra. Na taj način domaćinstvo ostvaruje i više od 70 odsto uštede energije na godišnjem nivou, dok je prosečna ušteda nakon ugradnje stolarije i termičke izolacije između 20 i 40 odsto - zaključio je Milan Macura.

Bespovratna sredstva za mlade preduzetnike u opštinama sa padom broja stanovnika Foto: Shutterstock

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Kurir.rs

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