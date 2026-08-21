- Povratnikom se smatra državljanin Srbije koji od 1. januara 2016. godine u najmanje jednom periodu od 24 ili više meseci u kontinuitetu nije boravio u Srbiji

- Pravo da konkurišu imaju privredna društva registrovana u Agenciji za privredne registre od 1. januara 2020. godine, koja su prema finansijskim izveštajima za 2025. godinu razvrstana u mikro ili mala pravna lica, kao i društva osnovana od početka 2026. godine

- Jedan od ključnih uslova je da preduzetnik, odnosno vlasnik najmanje 50 odsto udela u preduzeću bude povratnik iz inostranstva

- Preduzeće koje konkuriše mora biti u većinskom privatnom vlasništvu, a firma treba da obavlja jednu od delatnosti predviđenih programom

- Visina bespovratnih sredstava zavisi od kategorije korisnika. Osnovni iznos je do 40 odsto vrednosti investicije, a najviše 1,2 miliona dinara

- Najveći nivo podrške predviđen je za povratnike rođene 1991. godine i kasnije čije firme posluju u lokalnim samoupravama iz treće ili četvrte grupe razvijenosti. Oni mogu dobiti do 60 odsto vrednosti investicije, a najviše 1,8 miliona dinara